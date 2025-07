16 aspirantes a Tercera RFEF

La primera jornada de la máxima categoría del fútbol catalán se jugará el fin de semana del 20 y 21 de septiembre y la liga regular pondrá el punto y final el fin de semana del 16 y 17 de mayo.

Dos meses por el inicio de la competición. La Liga Élite tiene el calendario definido para la próxima temporada 2025-2026. Tras el éxito demostrado durante los dos primeros cursos de la categoría de referencia del fútbol catalán, el fin de semana del 20 y 21 de septiembre dará el pistoletazo de salida para los 16 equipos que formarán el grupo único. La competición, siguiendo el guión de las anteriores temporadas, está organizada en 30 jornadas y se disputará en dos vueltas . El final de la liga regular está previsto para el fin de semana del 16 y 17 de mayo.

Las semifinales del play-off de ascenso tendrán lugar los fines de semana del 23 y 24 de mayo y del 30 y 31 de mayo. Más de 121.000 espectadores siguieron el partido de vuelta del play off de ascenso a Tercera Federación entre el Atlético Sant Just y el Can Vidalet, convirtiéndose así en la retransmisión más vista de esta temporada de la Lliga Elit.

Los equipos que forman el grupo único son el CF Ciudad Cooperativa; FC Atlètic Sant Just; UE Valls; UE Rubí; FC Vilafranca; UE Castelldefels; UD San Mauro; UE San Juan Atlético de Montcada; AD Prat; UE Vilassar Mar; CE Júpiter; Horta; CE Sabadell B; AEC Manlleu; FC Martinenc y CF Pobla Mafumet.