Víctor Barberá, un 'killer' en el banquillo: ¿decisión técnica o extradeportiva?

Pese a sumar 8 goles con el filial, ha sido suplente en los dos últimos partidos en detrimento de Roberto (3 goles) 'Barberowski' no ha querido renovar y lo tendría hecho para jugar con el Brujas la próxima temporada

El Barça Atlètic se ha hecho muy fuerte en defensa en los últimos partidos y ha podido rentabilizar sus goles. El equipo está en línea ascendente y ha pasado algo desapercibido que su máximo goleador, Víctor Barberá, haya pasado de titular indiscutible al banquillo y apenas haya jugado 15 minutos ante el Murcia y otro cuarto de hora frente al Nàstic.

Barberá está muy destacado en el 'pichichi' del equipo, con 8 dianas, a las que se suman las 7 conseguidas en la UEFA Youth League, por lo que lleva 15 tantos como azulgrana esta temporada. Estanis Pedrola le sigue con 5 dianas. El extremo marcó un doblete ante el Alcoyano, partido que Víctor no jugó por sanción. El otro '9' del equipo, Roberto Fernández, que juega cedido por el Málaga, lleva 3 en 23 partidos. Su último gol también fue frente a los alicantinos.

Sí jugó Víctor el partido de la UEFA Youth League contra el Az Alkmaar, que supuso la eliminación europea del equipo Juvenil azulgrana, reforzado con futbolistas del filial, pero es obvio que la situación está siendo anómala.

Explicación futbolística de Rafa Márquez

Si la decisión es meramente deportiva cuesta de entender por la capacidad goleadora de Víctor Barberá, sobre todo a la hora de hacer comparaciones. En la rueda de prensa posterior al triunfo ante el Nàstic, (1-0 con gol del central Chadi), al técnico del Barça Atlètic, Rafa Márquez, le preguntaron qué le aportaban los dos delanteros centros del equipo. Su explicación futbolística fue que "Roberto aporta un desgaste importante en la presión, ofrecerse, descargar, venir de espaldas. Después, en el área quizás le falta esa paciencia que sí tiene Víctor. Intento analizar quién nos puede funcionar más y creo que tengo dos buenos centros delanteros, uno me da una cosa y el otro, otra. Estoy satisfecho".

Pero lo cierto es que de la jornada 13 a la 24 -antes de tener que cumplir ciclo por tarjetas-, 'Barberowski', como se le conoce en referencia al 'killer' del primer equipo azulgrana, Robert Lewandowski, fue titular en 10 partidos y suplente en solo 2. Y entre medio, han pasado muchas cosas...

¿Cambio de política?

Si se trata de una decisión extradeportiva, que no sería la primera vez, por el hecho de no haber renovado, llama la atención que Márquez, cuando ya era un secreto a voces que el jugador lo tenía hecho con el Brujas, le pudo seguir poniendo en el once titular, así que la política habría cambiado en las últimas semanas. En cualquier caso, lo importante es que el equipo esté por encima de todo y puedan jugar los que el técnico mexicano considera mejores.