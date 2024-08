Tres meses de baja para Dani Rodríguez

Dani Rodríguez no podrá volver a jugar hasta mediados de noviembre. El Barça ha hecho oficial un comunicado en el que se confirma que las pruebas médicas han señalado que el delantero sufre una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha. El jugador seguirá un tratamiento conservador un período aproximado de tres meses aunque, como siempre, la evolución de la lesión marcará su disponibilidad.

Todas las lesiones son inoportunas pero el percance de Dani Rodríguez contra el Cornellà es especialmente doloroso. Con la necesidad del primer equipo de un extremo izquierdo desequilibrante, Dani se perfilaba como una alternativa real para entrar en los planes de Flick.

El extremo vasco reapareció en el amistoso contra L'Hospitalet después de unos días de vacaciones posteriores al Europeo sub-19. Solo pudo jugar los primeros instantes del encuentro y tuvo que ser sustituido por el manresano Arnau Pradas.

Dani Rodríguez, en un entrenamiento del Barça Atlètic / FCB

Además de coronarse como campeón de Europa juvenil, Daniel Rodríguez Crespo fue escogido como el mejor extremo zurdo de la competición. Y es que futbolistas de la calidad de Dani son muy difíciles de encontrar. Dani es rápido, potente y muy habilidoso en el uno contra uno.

Además de ser un magnífico asistente el delantero de La Masia es un jugador con gol. La temporada pasada fue una de las sensaciones de la Youth League sumando cuatro goles y tres asistencias en siete partidos. El atacante de Astarriaga se convirtió en la gran estrella del equipo dirigido por Óscar López que fue eliminado por el Mainz en los penaltis en la ronda intermedia previa a los octavos de final.

Su gran rendimiento llamó la atención del Athletic Club y La Real pero el jugador decidió renovar por el Barça. Esta lesión frena la proyección de un jugador con un talento especial destinado a ser una alternativa real para el primer equipo.

A la decepción de no poder fichar a Nico se le ha unido la mala suerte de no poder contar con los dos grandes proyectos de extremo del Barça. Ángel Alarcón y Dani Rodríguez no podrán entrar en los planes de Flick a corto plazo a causa de los problemas físicos de ambos jugadores.

La alternativa más natural

Arnau Pradas es la alternativa más evidente para Dani Rodríguez. Albert Sánchez había alineado en los dos últimos amistosos al extremo vasco como '7' al estilo Lamine Yamal jugando con libertad para tirar diagonales y desequilibrar por fuera y por dentro. En las dos últimas temporadas Pradas ha ejercido de '11' jugando como extremo a pierna natural pero por sus características se adapta mejor a arrancar por la derecha.

Arnau Pradas es un extremo zurdo con un regate único / Dani Barbeito

Arnau Pradas es muy fino y hábil pero no dispone de la potencia de Dani y, por lo tanto, en la banda izquierda está más limitado. Con la posibilidad de dibujar diagonales, Arnau puede explotar su gran habilidad para el regate y el último pase. Albert Sánchez dispone de más opciones en su plantilla para actuar por las dos bandas.

Raúl Dacosta se está consolidando como extremo izquierdo gracias a su verticalidad y dinamismo mientras que Juan Hernández y Dani son dos futbolistas que también rinden a un buen nivel en la demarcación de '11'. El extremo del Girona Ureña es un jugador que agrada a la dirección del fútbol base y su posible cesión supondría otro elemento interesante para aportar desequilibrio desde la demarcación de extremo.