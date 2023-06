Sergi Rosanas también se despide del Barça Atlètic

El de Cabrera de Mar acaba este 30 de junio y el club no le ha ofrecido la renovación; el Barça Atlètic se queda sin laterales diestros Rosanas ha estado 14 temporadas en el Barça; reconoce que "es uno de los días más difíciles de mi vida" y se marcha con palabras de agradecimiento

Tras la salida de Álvaro Núñez, el otro lateral diestro natural de la plantilla del Barça Atlètic, Sergi Rosanas, también ha elegido sus redes sociales para despedirse con palabras de agradecimiento.

El de Cabrera de Mar, de 22 años, lleva desde los siete en el club azulgrana. Catorce tamporadas en las que llegó a ser el capitán del Juvenil A, pero con la cruz de las lesiones, que le han impedido en los últimos años una mayor continuidad.

Esta temporada solo ha podido participar en cinco partidos de la Liga en Primera RFEF, uno como titular, en la penúltima jornada de Liga regular en La Nucía (1-0).

La decisión del club de no renovar al futbolista, que termina este 30 de junio, era más que previsible y Rosanas ha hecho oficial su adiós este viernes con un mensaje en el que reconoce que "es uno de los días más difíciles" de su vida.

Grandes momentos y otros muy complicados

"Después de 14 años defendiendo la camiseta del Barça es el momento de despedirme de la historia más bonita que he vivido. Llegué al club con siete y no podía imaginar que el equipo de mis sueños se convertiría en mi casa", aseguró el del Maresme, quien también rememoró los momentos difíciles que le ha tocado superar.

"No todo ha sido un camino de rosas, aquí también he entendido que las cosas no son fáciles, que el fútbol es un camino duro, difícl y a veces injusto", admitió Sergi Rosanas, que ahora buscará un próximo destino en el que proseguir su carrera futbolística.

El lateral diestro agradeció a todos los que le han "acompañado todos estos años" en el club azulgrana y sobre todo, a su familia y a sus amigos, que han estado con Sergi en los momentos buenos y en los más complicados.