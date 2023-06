La verdad de la salida de Álvaro Núñez

El lateral derecho del Barça Atlètic se despidió del club azulgrana tras haber sido indiscutible con Rafa Márquez toda la temporada Fichó el pasado verano por una temporada, pero en su contrato había la posibilidad de dos años opcionales más

El Barça Atlètic se ha quedado sin su lateral derecho titular. Álvaro Núñez llegó el pasado verano con la carta de libertad y el de Sondika ha cumplido con creces, convirtiéndose en indiscutible para Rafa Márquez y el futbolista al que más ha hecho jugar el técnico mexicano: 39 partidos, dos más que Carbonell, Chadi y Luismi Cruz.

Pero este jueves, el defensa comunicó a través de las redes sociales que se disponía a emprender un nuevo camino, repartiendo palabras de elogio y agradecimiento para sus compañeros, técnicos y, sobre todo, para los aficionados azulgranas.

Álvaro Núñez no llegó a un acuerdo de renovación el pasado verano con su club, el Athletic de Bilbao, pese a su importante papel también en el filial rojiblanco. El Barça estuvo atento y lo fichó oficialmente por una temporada, pero en el contrato se estipuló la posibilidad de ampliarlo a dos años más opcionales.

El Barça ejecutó los dos años opcionales

A principios del mes de junio, y en vistas a su alto rendimiento y a los deseos de Rafa Márquez, el Barça decidió ejecutar estas dos temporadas, que extendían el contrato de Álvaro hasta 2025, como informó en su día El Correo y ha podido verificar SPORT.

Pero no se trataba de una opción unilateral, también debía aceptarlo el jugador. Y Álvaro Núñez rechazó esta posibilidad, no por no sentirse a gusto en el filial, porque de hecho ocurrió todo lo contrario y así lo expresó en su despedida, sino por la ausencia de oportunidades en el primer equipo, y llama la atención, pues Xavi sí ha contado con muchos de sus compañeros de equipo.

Álvaro Núñez, que el próximo 7 de julio cumpirá 23 años, llegó al Barça con el objetivo de aportar su experiencia, como el caso de Carbonell o Zalaya, y a nivel personal, con el deseo de poder dar el salto al primer equipo, o al menos tener dinámica con los de Xavi Hernández, y más teniendo en cuenta las eternas carencias en el lateral derecho, donde esta temporada ha jugado prioritariamente un central (Koundé) y también lo ha hecho un centrocampista (Sergi Roberto) y un lateral zurdo (Balde).

La decisión de Álvaro, relacionada con el primer equipo

Pero Álvaro no logró entarr en ninguna convocatoria y su único contacto con la élite fue en contados entrenamientos. Xavi no lo creyó oportuno, y de cara a la próxima temporada está fichado Julián Araujo quien, de haber sido inscrito a tiempo, le hubiera disputado en teoría la titularidad en el filial la campaña que acaba de finalizar.

En vista a estas pocas oportunidades y al hecho de que tenía poco sentido seguir con su nivel otra temporada solo en Primera RFEF, Álvaro decidió no ejecutar su parte de los dos años opcionales.

Ahora, equipos no le van a faltar, incluso crece la opción de que pueda regresar al Athletic Club, el club del que es aficionado de toda la vida, que podría cederlo (se habla del Amorebieta, recién ascendido a Segunda A) o incluso quedárselo.

Rafa Márquez, por su parte, se queda sin su lateral derecho que tantas garantías le ha ofrecido (casi 3.500 minutos, 1 gol y 6 asistencias) y si Julián Araujo se queda definitivamente en el primer equipo o sale cedido, tocará volver a peinar el mercado de una posición en la que, por lo visto, no es fácil encontrar lo que se busca.