La reconversión de Nil Calderó y Carlos de Miguel

Las bajas en los dos equipos juveniles han obligado a los entrenadores a situar a jugadores en posiciones poco habituales. Nil y Carlos han pasado de ejercer de extremos a jugar de laterales El capitán del Juvenil A y el delantero madrileño del Juvenil B se han adaptado a la petición de Óscar López y Pol Planas para resolver las bajas en defensa de ambos conjuntos

¿A quién ponemos hoy de lateral? El ascenso de Héctor Fort al Barça Atlètic y las lesiones de Adrián Simon y Joan Anaya, han dejado en el inicio de temporada a los dos juveniles del Barça con un solo '2 puros: Guillem Víctor.

El Juvenil A de Óscar López lo intentó solventar reciclando al central Alexis Olmedo de '2' o recolocando al interior Xavi Espart de lateral. En el Juvenil B otra opción era el polivalente defensa Landry Farré.

Con la convocatoria de Landry y Espart con la selección sub-17 y los problemas físicos de Olmedo, la situación se complicó y hubo que inventar una solución de emergencia.

Hay reconversiones que son complicadas, pero otras son más naturales. Transformar un extremo en lateral es algo que ha funcionado en algunas ocasiones en la historia del Barça. Casos como el de Quimet Rifé, Rafael Zuviría o Jon Andoni Goikoetxea son solo algunos ejemplos de delanteros de banda que acabaron jugando muchos partidos como laterales.

El entrenador del Juvenil B Pol Planas ya suma tres jornadas consecutivas apostando por Carlos de Miguel como el '2' titular. El jugador fichado del Getafe hace dos temporadas ha actuado siempre de extremo, pero sus características también le hacen rendir como carrilero. Carlos es muy rápido, y además de un buen dribling destaca por sus centros.

Ejerciendo de lateral derecho, su rapidez le sirve para estar atento a las coberturas y para progresar por su carril. En carrera tiene más espacios para driblar y sacar buenos centros. Carlos es el típico extremo que, con mayor recorrido, puede lucir todavía más sus cualidades.

El punto débil de estas reconversiones pasa por la adaptación de un extremo a las obligaciones defensivas de un lateral. Cuando Carlos no tiene enfrente un extremo potente y hábil, no hay problema, pero si el equipo rival dispone de un '11' de estas cualidades, el madrileño necesita ayudas de sus compañeros para poder frenar a su adversario.

Nil Calderó es un delantero puro. Juega de extremo pero tiene más similitudes con un '9' que con un carrilero. Nil es un buen pasador pero destaca más de definidor aunque tiene buenas cifras como asistente.

La temporada pasada marcó 18 goles con el Juvenil B completando una temporada excepcional.

Nil Calderó es el capitán del Juvenil A y su compromiso con el equipo es indudable. Cuando Óscar López le pidió ser el '2 titular en Cornellá Nil lo asumió sin rechistar y con una actitud impecable. Nil Calderó se incorporó una y otra vez al ataque en un partido muy abierto que se acabó decantando para los locales (2-1).

Marc Guiu gives Barcelona the lead against Badalona. Great pass from Cristo and assist by Nil Caldero. 1-2 pic.twitter.com/Q30EyabNoM