Real Sociedad B - Barça Atlètic: los de Márquez van a por su primer triunfo lejos del Johan

El Barça Atlètic no se conforma con la media inglesa y quiere más ante otro filial, el de la Real Sociedad, que está siendo más irregular Tenas, Casadó y Pablo Torre viejaron con el primer equipo y Álvaro Sanz es baja por molestias en el adductor

El Barça Atlètic quiere poner una marcha más a su ya de por sí potente arranque de temporada e incluso puede acabar líder la jornada. No se conforma con media inglesa (tres victorias en casa y dos empates fuera) y busca el equipo de Rafa Márquez su primer triunfo a domicilio tras trabajarse un punto en Alcoy y Amorebieta. Dos partidos que poco tendrán que ver con el de esta tarde, pues los azulgranas visitan a un filial, el de la Real Sociedad, que plantea un tipo de juego muy parecido al del Barça y deja más espacios. Los entrenados por Sergio Francisco no han empezado demasiado bien la campaña tras descender de Segunda A. Suman cinco puntos, pero no vencen desde la primera jornada.

Bajas importantes

Arnau Tenas, Marc Casadó y Pablo Torre viajaron con el primer equipo a Mallorca y en Barcelona se quedó Álvaro Sanz por unas molestias en el adductor de la pierna derecha. A su ausencia hay que añadir la recaída de Zaca Ghailán y el factor de los que tuvieron compromisos internacionales entre semana. Ilias disputó los 90 minutos ante Bélgica con la sub-19, mientras Aleix Garrido jugó 19’, Víctor Barberá entró ya en el descuento y Fabio no jugó.

Rafa Márquez gestionará la participación de todos ellos, teniendo en cuenta, además, que el martes algunos reforzarán al juvenil en Milán. Un juego de equilibrios.

Márquez: "Le daremos minutos a Román Vega si tenemos oportunidad"

Rafa Márquez ve a su plantilla “con ganas de seguir la línea”. El mexicano admitió que “será un partido distinto” al de los otros desplazamientos, pues esta vez se miden a un rival “con un estilo de juego igual al nuestro”. Puede tener ventajas, pero avisó: “Un filial no quiere decir que sea fácil, sino al contrario”. El entrenador espera lograr su primer triunfo como visitante. “La idea siempre es ir al frente, juguemos dónde juguemos”, recordó. Márquez desveló que RománVega podría estrenarse. “Le daremos algunos minutos si hay oportunidad”, dijo. Y se congratuló de regresos inminentes. Fue en referencia a Sergi Rosanas y a un Antonio Aranda que ya se entrena con el grupo tras la lesión, aunque no viajó a tierras guipuzcoanas.

Los posibles onces

Real Sociedad B: Marrero; Zoilo, Arambarri, Ezkurdia, Gabilondo;Olasgasti, González;Pablo Marín, Dadie, Magunazelaia y Martón.

Barça Atlètic: Nil Ruiz; Álvaro Núñez, Pelayo, Chadi, Álex Valle; Carbonell, Txus Alba, Aleix Garrido; Luismi, Roberto y Juanda.

Árbitra: Marta Huerta de Aza (Com. Tenerife).

Zubieta / 18.00H