Reacción de campeón para seguir luchando por el 'play off' de ascenso

El Barça Atlètic logra un meritorio empate ante el segundo clasificado, después de perder en el primer tiempo por 2-0 Soberón y Montes vieron puerta en el primer tiempo, pero Roberto y Luismi Cruz igualaron en la segunda mitad

El Barça Atlètic logra un meritorio empate a domicilio, tras igualar el 2-0 inicial del Eldense, gracias a los goles de Soberón y Cris Montes. Los de Rafa Márquez no bajaron los brazos en la reanudación y situaron las tablas en el electrónico, con los tantos de Roberto y Luismi Cruz. El triunfo culé estuvo cerca de producirse, pero hubo reparto de puntos el día que Lamine Yamal se convirtió en el jugador más joven en debutar con el filial azulgrana.

FICHA TÉCNICA Primera RFEF ELD 2 ________________ 2 FCB B ALINEACIONES Eldense Stamatakis; Toni Abad, Montes, Sergio Ortuño (Pardo, 75'), Soberón (Clemente, 55'), Nieto (Juanto Ortuño, 75'), Carlos Hernández, Núñez, Diego González, Capó (Cristian López, 75') y Jorquera. Barça Atlètic Arnau Tenas; Álvaro Nuñez, Diounkou, Chadi Riad, Román Vega (Txus Alba, 85'); Marc Casadó, Carbonell, Moha (Zalaya, 85'); Luismi Cruz (Lamine Yamal, 65'), Roberto (Pocho, 90') y Estanis (Juanda, 65'). Goles 1-0, Soberón (30'); 2-0, Montes (45 +1'); Roberto, 2-1 (61'); 2-2, Luismi Cruz (66'). Árbitro Martínez Montalbán (comité murciano). TA: Cristian López (78') / Román Vega (73'). Incidencias Partido correspondiente a la 35ª jornada del grupo 2 de la Primera RFEF, disputado en el Nuevo Pepico Amat ante más de 4.000 personas.

El partido que se vivió en el Nuevo Pepico Amat enfrentaba a dos de los equipos que más números tienen de disputar el 'play off' de ascenso a la Segunda División. Eldense y Barça Atlètic, antes del inicio del encuentro, soñaban con mantener viva la esperanza hasta la última jornada de luchar por el liderato y, como consecuencia, el ascenso directo. Tras los 90 minutos, estas opciones se diluyeron, pero los blaugrana fueron los que salieron más reforzadas de tierras alicantinas.

A la media hora del encuentro, Soberón inauguró el marcador. Los locales recuperaron la posesión robando el esférico en un contraataque del Barça e iniciaron ellos el suyo. El centro de Nieto, con algo de fortuna, alcanzó a Soberón, que remató de primeras en el aire con el interior al fondo de las mallas.

Jarro de agua fría

El partido pasó del posible 1-1 al 2-0 en un duro mazazo para los de Rafa Márquez. Los culés reclamaron con vehemencia un penalti sobre Luismi Cruz, pero el colegiado no lo señaló. El Eldense armó un contraataque, que culminó Montes desde el carril diestro con un disparo de puntera por la escuadra del palo corto. Una vez subió el tanto al marcador, el colegiado murciano señaló el camino a vestuarios.

Lejos de venirse abajo, los de Rafa Márquez salieron a por todas en el segundo tiempo, dominando en la posesión y en las acciones de peligro. El primer aviso de los visitantes llegó con un cabezazo de Roberto al travesaño, tras un centro medido de Álvaro Núñez.

Diez minutos después, el exdelantero del Málaga se reencontró con el gol, anotando su tercer tanto en los últimos cuatro partidos. El de Puente Genil estuvo atento en el interior del área para cazar un balón mordido de Moha y enviar el esférico al fondo de la portería.

Empate y debut histórico

Sin tiempo para reaccionar, el Barça situó el empate desde las botas de Luismi Cruz en una auténtica reacción de campeón. Centro raso de un Álvaro Núñez -muy activo y acertado- y remató el andaluz de primeras desde el interior del área. Los de Rafa Márquez no dieron su brazo a torcer y creyeron en culminar la remontada, pero acabaron muriendo en la orilla.

Con el 2-2 en el marcador, el técnico mexicano dio minutos a Lamine Yamal, que debutaba con el Barça Atlètic y se convirtió en el futbolista más joven en jugar con el filial blaugrana. Eso sí, lo hizo después de estrenarse con el primer equipo. Curioso, cuanto menos.

El marcador, no obstante, no se movió más y repartió un punto a cada equipo, que no acabó de convencer a Eldense ni Barça. Eso sí, tuvo un mejor regusto para los catalanes. Con este resultado, a falta de tres jornadas para que finalice la temporada regular, los blaugrana se mantienen en la tercera posición, con 58 puntos, pero el Amorebieta, líder del grupo 2, se distancia en dos unidades más -ocho en total-, gracias a su triunfo por 2-1 contra el Real Murcia. Así, el filial dice adiós al ascenso directo en un 99%.