Premio a los formadores de La Masia

La dirección del fútbol base del Barça apuesta por dar continuidad a los entrenadores que han dirigido los equipos inferiores del Barça. Al margen del caso de Óscar López que no continuará en el banquillo del Juvenil A, el resto de banquillos del fútbol-11 tendrán los mismos inquilinos que en este último curso 2023-24. En el fútbol-7 los cambios serán mínimos.

Los máximos responsables de la cantera blaugrana José Ramon Alexanko y Toni Hernández así como los coordinadores Sergi Milà y Marc Serra apuestan por la estabilidad para consolidar una labor que está siendo muy productiva para el club.

Lo que funciona, mejor no tocarlo. En Sant Joan Despí se respira satisfacción después de una temporada muy positiva para la cantera del Barça. Al margen del posible ascenso del Barça Atlètic y de la aparición fulgurante de Lamine, Cubarsí, Fermín, Guiu y Fort los responsables de la cantera se frotan las manos comprobando el nivel de las generaciones que suben con fuerza del fútbol base.

Para que estas promesas puedan seguir los pasos de los jugadores que han destacado en el primer equipo es clave el trabajo de los entrenadores y en este sentido la valoración es muy positiva.

En la temporada anterior se decidió dar un impulso a los banquillos de la cantera con ascensos de segundos entrenadores y promoción de técnicos con una amplia trayectoria en la casa. Doce meses después el balance es más que satisfactorio y la consecuencia lógica pasa por dar estabilidad a esta apuesta.

Planas, Blanco y David Sánchez se han ganado seguir

Pol Planas ascendió en el anterior curso del Cadete B al Juvenil B. Aunque no se ha podido ganar la liga, el objetivo formativo se ha cumplido con creces ya que los cadetes que han formado parte de la plantilla se han desarrollado de maravilla. Además, las constantes bajas no han hecho disminuir la capacidad del equipo para ser reconocible y competitivo. Pol Planas se ha ganado seguir otra temporada como 'míster' del cuarto equipo del Barça.

Pol Planas, entrenador del Juvenil B del Barça / FCB

Arnau Blanco se estrenaba como primer entrenador del Cadete A. la transición de ser segundo a máximo responsable no se ha notado y el equipo sub-16 del Barça ha jugado un fútbol de alto nivel. Blanco no ha podido contar con jugadores como Toni, Guille, Gistau o Natali que han formado parte de la plantilla del Juvenil B y a lo largo del campeonato otros futbolistas como Pedro Rodríguez, Pedro Fernández, Nil Vicens o Pol Bernabéu han subido al equipo de Pol Planas. El equipo no lo ha notado y los resultados han acompañado. Ganar la liga ha sido la guinda a un gran trabajo.

Arnau Blanco es el entrenador de los cadetes de segundo año del Barça / Dani Barbeito

Hace un año David Sánchez pasó de dirigir al Infantil A entrenar al Cadete B. Además de ganar con autoridad su liga, el Barça de David Sánchez ha sido un conjunto brillante con un fútbol de mucho nivel. Sánchez ha sabido conjugar a grandes talentos que han puesto su calidad al servicio del equipo.

David Sánchez suma 18 años entrenando en la cantera del Barça / Dani Barbeito

El técnico de Sant Vicenç de Castellet es un valor seguro ya que trabaja en la formación de jugadores del barça desde hace 18 temporadas.

Continuidad en los banquillos de los equipos infantiles

Otra apuesta importante para esta temporada era la presencia de Pere Olivé como máximo responsable del infantil A. De ser el ayudante de David Sánchez Olivé ha pasado a dirigir al equipo Sub-14 del club con resultados formativos y competitivos más que notables. La liga la ganó el Infantil A blaugrana de manera muy meritoria ya que el inicio fue difícil con una derrota contra el espanyol en las primeras jornadas. El equipo reaccionó pero, más allá del nivel competitivo, el Infantil A lució un fútbol 100% Barça.

Pere Olivé es el entrenador del Infantil B. En el banquillo, Hugo Garcés, entre otros / Dani Barbeito

El entrenador del infantil B Jordi Poma también se estrenaba como técnico en esta categoría ya que anteriormente había dirigido al Alevín B. Aunque el Infantil b no pudo proclamarse campeón, la evolución de la mayoría de jugadores en su primer año en el fútbol-11 ha sido positiva y el ex coordinador del Parets seguirá al frente de los infantiles de primer año del club.

Estabilidad en el fútbol-7

El coordinador del fútbol-7 del Barça Marc Serra también apuesta por la continuidad de los entrenadores que dirigen los equipos alevines y benjamines del club. En este caso puede haber algún pequeño retoque a causa de la reestructuración de equipos del fútbol-7 que en Sport informaremos próximamente.

Entrenadores 'veteranos' como Jordi Pérez, Juanan Gil o Dani Segovia seguirán siendo formadores referentes en la cantera junto con otros con menos años en el club pero con un trabajo solvente como Iban Tey, Pol Combellé, Mario Jordano, Albert Ametller, Àlex Fernández y Paco Revert.

Juanan Gil se dirige a sius jugadpores en el sub-12 A-UD Las palmas / La Liga

Todos ellos, y sus ayudantes, son activos del club que el Barça quiere seguir premiando con un trabajo que es un privilegio para cualquier aspirante a entrenar en el fútbol base. Poder colaborar en el crecimiento de los futuros cracks del Barça así como trabajar intensamente en la captación de las mejores joyas repartidas por todo el territorio catalán es una labor que merece estar en las mejores manos.