"Ser pequeñito ha ayudado a Fermín a ser lo que es ahora"

Son tantos los jugadores que han pasado por las manos de Óscar López en estos seis años que nos quedaremos con los que están más en el candelero porque han subido al primer equipo o están cerca de lograrlo. Además de estos el de Cerdanyola ha trabajado estas temporadas con jugadores que están despuntando a nivel profesional como Ilaix Moriba, Ilias Akhomach, Balde, Diego López o Mika Mármol, por solo citar algunos.

El hecho de ya no estar en la disciplina del Barça provoca que pueda expresarse con atrevimiento y sinceridad. No rehúye ningún nombre y los define a la perfección. Son los jugadores que están deslumbrando al barcelonismo y los que pueden seguirles. Nos centraremos en los jugadores que han deslumbrando esta última temporada con el primer equipo. Empezamos con Fermín López que está concentrado en la Eurocopa con España.

¿Le ha sorprendido la explosión de Fermín?

A Fermín lo he entrenado tres temporadas. Una con el Juvenil B y dos con el Juvenil A. Lo que mejor le ha podido pasar en el fútbol base es tener esta estatura. El hecho de ser pequeñito y no ser fuerte le ha hecho tener que potenciar otras capacidades. La capacidad técnica pero también la capacidad para superar la frustración, la capacidad de anticiparse. La resiliencia que ha tenido, la capacidad para superar dificultades es lo que le ha catapultado cuando ha podido hacer el cambio físico. Sabíamos que lo iba a hacer. Los médicos nos lo decían. En estos años hemos tenido que gestionarlo. A lo mejor había campos donde no podía jugar y él ha ido trabajando la capacidad de superar la frustración.

Fermín López (11/05/2003) - Delantero: Su paso al centro del campo le ha dado más protagonismo y ha sido de los jugadores que mejor ha terminado la temporada / FC Barcelona

Ahora es un jugador fantástico que sabe jugar entre líneas, sabe asociarse y perfilarse. Además tiene chut con las dos piernas y gana duelos aéreos. Es cierto que la cesión al Linares le fue bien pero en su último año de juvenil vi un Fermín que siempre buscaba la excelencia. Fermín dio un cambio, estaba físicamente mejor y ganaba confianza con su rendimiento. Empezó a ser titular y vio que todo el sufrimiento había valido la pena. Con 13 o 14 años veía que su físico le condicionaba y ver que ya no era así fue muy importante.

Otro jugador que estuvo cerca de ir a la Eurocopa y que empezó la temporada contigo en el Juvenil A es Pau Cubarsí. ¿Es tan bueno como nos ha demostrado esta temporada?

La temporada 2022-23 ya debutó con el Juvenil A. Hace poco me encontré a Pau y me comentó que todavía se acordaba de lo que le dije en el descanso de un partido de la Youth. Era su debut y Pau estaba jugando bien pero mostró algunos nervios normales por la edad. En el vestuario con todos presentes le dije Cuba, tienes un gran potencial, estás jugando un poco nervioso pero no te preocupes, vas a jugar toda la segunda parte, juega tranquilo. La reacción de Pau fue jugar una segunda parte espectacular faltando balones, chocando con los contrarios y liderando al equipo. Fue brutal. Es otro de los casos que el club ha sabido gestionar muy bien. Está jugando a un nivel muy alto. Tiene unas condiciones brutales, no tiene techo. Él sabe también disfrutar defendiendo, lo más bonito es tener el balón pero él también disfruta recuperando el balón. Hay detalles que se le han enseñado, detalles defensivos pero él tiene un talento natural al que le suma una predisposición y una valentía enorme.

Óscar López, con su discípulo Pau Cubarsí / Foto personal de Óscar López

Los otros dos jugadores que hanpasado esta temporada del Juvenil A al primer equipo son Marc Guiu y Héctor Fort. ¿Es sorprendente su temporada?

Tanto Guiu como Fort los dos han mostrado una predisposición brutal para aprender y mejorar y esto es clave. Con Marc Guiu vi un cambio muy sustancial la temporada pasada. Él vio que tenía unas condiciones y que su futuro estaba aquí. He visto una evolución muy buena. He empezado a ver un jugador versátil. Claro que es un jugador de área y rematador pero también está mejorando en la asociación, en saber como descargar y dar pausa y otros aspectos. Si mejora en estos aspectos, puede ser mucho mejor para él.

En el caso de Héctor Fort, ¿qué tiene de especial para haber sabido rendir incluso de lateral izquierdo?

Lo veo parecido a Guiu. Cambió su mentalidad. Hay un punto en el que veo que dejan ser niños para ser adultos. A veces los ves con 16 años y te cuesta visualizarlos y un año después dices, tiene proyección de primer equipo. Con Fort me pasa esto. En los dos años que lo he dirigido le he notado una gran predisposición a mejorar, a no perder el tiempo en estancarse. Y claro, tiene muy buenas condiciones, es fuerte, rápido, intenso, técnicamente está bien y sabe interpretar las subidas y tiene recorrido.

Óscar López fue entrevistado por el periodista de Sport Jaume Marcet / Javier Ferrándiz

Hay otra apuesta de club que es Marc Casadó ¿Puede triunfar el centrocampista de Sant Pere de Vilamajor?

Marc Casadó es espectacular. Me dio una lección de lo que es un capitán. Tiene una capacidad anímica muy buena, sabe enlazar el grupo con el staff. Es trabajador y todo pundonor y técnicamente es correcto. Te hace jugar al equipo. Además ahora tiene la capacidad para poder jugar en varias posiciones. Los entrenadores necesitamos tener a algún jugador comodín aunque cuando lo vives como jugador acabas un poco loco. Fue espectacular la gestión que hizo como capitán. Está donde ser merece. Ojalá le vaya bien en el primer equipo.

Unai Hernández es una de las claves del Barça Atlètic de Rafa Márquez. ¿Podría ganarse la confianza de Hansi Flick?

Unai es prototipo de jugador Barça y tiene que ser una apuesta del club. Tiene una capacidad de interpretación del juego bestial. Una de sus grandes virtudes es la capacidad para conducir con rapidez y saber cambiar el ritmo. Además como vimos contra el ibiza que marcó tres goles en cinco minutos es un gran definidor y también puede rendir muy bien como extremo izquierdo. Es un chico con una proyección genial.

Óscar López ha entrenado a jugadores tan importantes como Lamine, Fermín o Cubarsí, entre muchos otros. / Javier Ferrándiz

El Barça busca un extremo zurdo. Esta temporada en la Youth League Dani Rodríguez ha completado actuaciones excelentes. ¿Hay que tenerle en cuenta?

Dani Rodríguez también tiene que ser una apuesta de club. Es un jugador que tiene las cosas claras como extremo, tanto a pierna natural como a pierna cambiada. Creo que a él le gusta más jugar a pierna cambiada pero también ha de ser trabajo del entrenador sacarle rendimiento en los dos perfiles. Tiene unas condiciones muy buenas, su uno contra uno es brutal. Su capacidad para sacar la punterita y sobre todo el cambio de ritmo lo he visto en muy pocos chicos. Hay que tenerlo muy en cuenta.

El debutante más joven de la historia del Barça Atlètic es Guille Fernández. ¿Le ves futuro?

Guille es un interior o mediocentro que es capaz de superar en conducción a los rivales y con su carácter puede revolucionar los partidos. Tiene un buen golpeo de balón. Es otro proyecto de club, sin duda.