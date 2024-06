Los penaltis frustran a un Barça superior en el Clásico

No pudo ser. El Barça se despide de LaLiga FC Futures en los cuartos de final tras caer ante el Real Madrid en el Clásico. A pesar de tener las mejores ocasiones durante el partido, el conjunto azulgrana no logró romper el muro blanco y sucumbió en la tanda de penaltis.

Desde el principio, el Barça se mostró superior a nivel de juego y ocasiones. Fode avisó en los primeros instantes con un disparo a la madera, antes de tener otra ocasión clara que se marcharía arriba.

El Barça sucumbió ante el Madrid en penaltis / LaLiga

Los guardametas del Barça apenas tuvieron que aparecer, mientras el del Real Madrid se exhibiría con una parada decisiva tras una jugada ensayada en la que Agus Marcet se quedó solo dentro del área.

Con el paso de los minutos, al equipo culé le costó encontrar resquicios en un defensa blanca que empezó a creerse que podían ganar desde el punto de penalti y que no tenía prisa por jugar.

Los penaltis deciden

Sin poder anotar a pesar de las buenas ocasiones, el encuentro se decidiría en la tanda de penaltis. Derek Puig anotó el primero del Barça y el capitán del Real Madrid hizo lo propio.

El segundo penalti, sin embargo, no tendría la misma suerte para ambos. El Madrid no falló, pero Agus Marcet, a pesar de un buen disparó, se encontró con el portero rival. Samu Aceves cogió la responsabilidad y no falló en el tercer lanzamiento, dándole el triunfo y el pase a las semifinales al equipo blanco.

El viaje del Barça en LaLiga FC Futures termina en los cuartos de final, a pesar de ser uno de los favoritos al triunfo y uno de los equipos que mejor fútbol ha desplegado en Orlando, goleando a la Real Sociedad (4-2) y al Inter Miami (5-0) en la fase de grupos.