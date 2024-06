Óscar López: "Estoy preparado para entrenar en el fútbol profesional"

Como jugador Óscar López se formó en los equipos inferiores del Barça y cumplió su sueño de jugar en el primer equipo blaugrana entre el 2002 y 2004.

Después de continuar su carrera en clubs tan importantes como la Lazio o el Betis, el de Cerdanyola inició su faceta como técnico en la base y en los últimos seis años ha trabajado en el fútbol formativo del Barça.

Tras dos años como auxiliar del Juvenil B, en el 2020 asumió la dirección de este equipo saltando al Juvenil A en el curso 2021-22. Las últimas tres temporadas ha dirigido al tercer equipo barcelonista logrando dos ligas y una copa de campeones.

Su mayor éxito es haber colaborado a la formación y crecimiento de numerosos jugadores que han ascendido en estos años al primer equipo. La dirección del fútbol base blaugrana le comunicó hace dos semanas que su etapa en el Barça había finalizado. En Sport hemos querido conocer sus impresiones. Esta es la primera parte de la conversación con Óscar López.

¿Cómo ha asumido su marcha del Barça?

En la vida a veces hay que cerrar una puerta y abrir otra y hay que aceptarlo. En el club me han comunicado que no había entrada para mí en el Barça Atlètic y que ya sumar otro año en el Juvenil a ya no era beneficioso para mí. Entonces lo que me toca es agradecer estos años de formación que me han dado tanto Alexanko como Toni Hernández tanto en el césped como en los despachos. Ahora me toca buscar un nuevo destino es cierto que me han comunicado la decisión un poco tarde pero tampoco ahora me quiero precipitar. Quiero encontrar algo con cara y ojos. Espero que esto me sirva de punto de inflexión para dar un paso para adelante.

Óscar López, en la redacción de Sport / Javier Ferrándiz

¿Ha llegado el momento de dar el salto a entrenar al fútbol profesional?

Sí, aunque como me pasó como jugador creo que tendré que picar mucha piedra. Como jugador ya me tocó irme al extranjero. Creo que ahora toca cerrar esta puerta del fútbol base. Son 10 años entrenando a juveniles, una década formando a chicos de entre 16 y 19 años y ya me veo preparado para el fútbol profesional. De hecho, hace un par de años ya me veía preparado para ir al Barça Atlètic pero entonces intenté esperar un poquito más, y ahora sí que es el momento de dar el salto del fútbol base al profesional.

¿Como eres como entrenador? ¿Qué le ofrecerás al club que te contrate?

Me considero muy exigente conmigo mismo para trasladar mi honradez a los jugadores. Mi experiencia como jugador me ha servido para aprender como gestionar a los jugadores. Creo que soy un entrenador que disfruto viendo como evolucionan mis equipos desde que empieza la temporada hasta el final del curso. Creo mucho en la mejora individual del jugador y que como consecuencia comporta mejoras colectivas al equipo.

¿Hasta qué punto el ADN Barça es para ti irrenunciable si entrenas fuera del FC Barcelona?

El fútbol ha evolucionado mucho y hay que estar atento a mil circunstancias. Yo creo mucho en mi idea. Desde pequeño he mamado el juego asociativo y creo mucho en este fútbol, creo mucho en trabajar el juego posicional del Barça. El mundo profesional creo que es diferente al fútbol base. en la cantera del barça te suben jugadores que ya tienen asimiladas las mismas ideas y el mismo estilo. Esto beneficia mucho al jugador. En el fútbol profesional creo que hay que defender de tu idea pero te vas a encontrar con circunstancias que hay que saber gestionar. Quizá un grupo de jugadores o el propietario del club no coinciden con tu filosofía y allí tienes que saber como hacerlo para gestionarlo bien.

¿Cuál es tu referente en los banquillos?

Es un poco tópico pero es Guardiola. Pero es que ya cuando iba con mi madre al Camp Nou con 14 años ya me fijaba en Guardiola y su gestualidad y liderazgo. Su trabajo en el Barça y en los otros clubs es para fijarse en como ha evolucionado y se ha adaptado a todo. No es lo mismo entrenar al Barça de Xavi, Iniesta y Messi que tener a otros jugadores. Mantiene su idea pero se adapta a las circunstancias.

Óscar López ganó dos ligas y una copa de campeones en sus tres años como entrenador del Juvenil A / Javier Ferrándiz

Repasemos su trayectoria como técnico en el Barça. ¿Empezar como segundo del Juvenil B de Denis Silva fue positivo?

Fue un año muy fructífero. La verdad es que me costó empezar como segundo entrenador. Yo llegaba ya con el bagaje de haber sido durante cinco temporadas el primer entrenador. Pude ver la visión desde fuera de como gestionar un equipo. Me demostré a mí mismo que podía ser fiel al staff cumpliendo con todas las labores que me pidieron. Enseguida me gustó ser sincero y comentarle a Denis Silva los detalles que yo veía diferente. Había aspectos que no compartía y yo le decía esto no lo veo así, pero está claro que tú eres el que tienes que decidir. Al final, eran pocas cosas porque Denis es un crack. Luego con Franc Artiga también me entendí muy bien. Fui sincero con ellos y les dije que les iba a ayudar todo lo que pudiera pero que si encontraba una posibilidad de entrenar la iba a aprovechar. Pero siempre me gustó ir de cara. Artiga tenía mucha experiencia y era un gran gestor de grupo y del staff. Fue una experiencia bonita.

¿Qué supuso empezar a ser el primer entrenador del Juvenil B?

Fue una gran alegría para mí. Son momentos que siempre recordaré, como cuando me comunicaron que me haría cargo del Juvenil A. Son momentos muy bonitos cuando puedes estar en el Barça. Ya como jugador pude estar desde pequeñito hasta el primer equipo y luego trabajar como técnico en la cantera me ha hecho crecer mucho y disfrutar de unos conocimientos que en ningún otro club podría llegar a tener.

¿Cuál ha sido tu planteamiento como entrenador en el dilema de competir o ganar?

Nunca me han tenido que aclarar nada al respecto porque siempre lo he tenido muy claro. En el fútbol base lo primero que hay que tener claro es que estamos formando personas y estamos trabajando con aprendices de futbolistas. No hay nadie que siendo juvenil sea ya futbolista. Y lo primero es siempre la persona. Esto lo aprendí en su momento en el club con Joan Vilà. En el Barça hay unos valores que hay que saber respetar y transmitir. Me gusta decirles las cosas a los jugadores a la cara, es algo que yo hubiera agradecido en mi época de futbolista. Mi idea es la de formar personas y mejorarlos en muchos conceptos del juego. Hay chicos que necesitan un proceso y otros ir más lentos. Hay situaciones que tú ves muy rápidas pero tienes que darte cuenta de que a algunos jugadores les puede costar más y esto hay que gestionarlo.

Óscar López fue manteado por sus jugadores después de ganar la DH Juvenil 22-23 / FCB

¿Tiene tiempo un entrenador en el fútbol base de trabajar aspectos individuales para que los jugadores mejoren?

Sí. Siempre hay tiempo. Es cuestión de voluntad. Es mi pasión. Ver como un equipo y los jugadores mejoran es muy satisfactorio. Y para eso está el staff para ayudarte en esto y abarcarlo todo. A mí me gusta mucho trabajar específicamente. Y el jugador lo agradece. Me gusta trasladar esta exigencia a todos. Al final yo pienso que no es lo mismo levantarte pronto para trabajar en una obra que poder dedicarte a este deporte y hacer lo que te gusta. Esto no tiene precio.

¿Qué significado tiene para ti La Masia y el Barça?

Ha sido, es y será mi casa. Es mi forma de vivir. Empecé en el Barça con ocho años. No he vivido otra cosa que los valores del Barça. Siempre estaré agradecido a mi club y nunca podré cerrarle la puerta al Barça.