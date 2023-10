Héctor Fort, el prodigio de fuerza que ha entrado en la lista de Xavi

Héctor Fort llegó al Barça en el verano del 2013 procedente de la Penya Anguera y ha jugado en todas las categorías del club desde el prebenjamín hasta el Barça Atlètic. El lateral del barrio de Les Corts de Barcelona es un prodigio de potencia, velocidad, agilidad e inteligencia para subir y bajar por la banda derecha.

La vida futbolística de 'la máquina' Héctor Fort es blaugrana al 200%. Ya no es que empezase en el prebenjamín barcelonista su camino en la cantera del Barça. Fort inició su formación blaugrana en la Penya Anguera, una peña dedicada al mítico Papi Anguera. En el fútbol formativo del Barça su trayectoria en esta última década es tan prolífico como impecable.

Héctor Fort es uno de los jugadores más desequilibrantes en el fútbol-7 que los técnicos recuerdan haber dirigido. Fort hacía honor a su apellido (fuerte en castellano) y a su mote (la máquina) y se mostraba siempre como un prodigio de fuerza, velocidad y astucia por la banda derecha.

Desde el prebenjamín hasta el alevín A, en estos cinco años de fútbol-7 Héctor siempre fue un '2' completísimo que desbordaba con todo. Su empuje, agilidad, destreza y energía le hacían imparable.

Además de centrar y servir buenas asistencias, una de las cualidades que aún mantiene de aquella época es su disparo exterior. Sus zapatazos de larga distancia sorprendían no solo por su fuerza sino por su puntería.

Hay quien podría pensar que el Héctor Fort del fútbol-11 ya no sería tan explosivo como en el fútbol-7 pero no fue así. En categoría infantil, 'la máquina de Les Corts' continuaba siendo un portento para atacar y defender sin pausa. Los formadores de la cantera del Barça se han encontrado con pocos defensas tan completos. Héctor es serio y aplicado en el marcaje, atento a las vigilancias y un puñal atacando.

Sabe driblar, conducir y recuperar la posición. Los que se lamentan porque La Masia no fabrica laterales diestros van a comprobar como 'la máquina' Héctor Fort puede ser una buena réplica del avión Balde en la banda contraria.

En su etapa de cadete, Héctor Fort jugó muchos partidos como central. Su altura, temple, buen pie y juego aéreo excelente le convierten también en un central de rendimiento óptimo. Estas temporadas jugando en el eje de la zaga le han permitido actuar en una posición en la que los errores penalizan más.

🎥- GOAL! Juvenil A took the lead against Zaragoza with a goal from Hector Fort. 0-1pic.twitter.com/nMhAToxwE2