El nexo que une a los seis principales formadores del Barça

Desde Rafa Márquez hasta Pol Planas, los entrenadores y ayudantes de los tres primeros equipos de la cantera coinciden en su pasado como defensas Haber actuado en parcelas defensivas otorga a estos técnicos un espíritu competitivo que también suma para formar a las promesas de la Masía

Los seis principales formadores del Barça coinciden en su pasado como defensas. Curiosamente, el director del fútbol base blaugrana José Ramon Alexanko, también ejerció como zaguero en su etapa de futbolista profesional. Alexanko fue el capitán del Barça que ganó la primera copa de Europa en 1992 en Wembley y sumó trece temporadas jugando de central en el FC Barcelona.

Estos son los entrenadores y auxiliares del Barça Atlètic, Juvenil A y Juvenil B que comparten demarcación defensiva en su pasado como futbolistas:

RAFA MÁRQUEZ: CENTRAL/PIVOTE

El mexicano (44 años) fue un defensa de leyenda. Jugó cinco mundiales con su país y en el Barça sumó siete temporadas a un gran nivel. En el FC Barcelona ganó cuatro ligas, dos Champions y una Copa del Rey entre muchos otros títulos.

Aunque su posición preferida fue la de central, las bajas provocaron que Rijkaard lo utilizase de pivote a lo largo de todo el curso 2004/05.

Después de una primera temporada notable, Rafa Márquez inicia su segundo curso como entrenador del Barça Atlètic. Curiosamente su predecesor en el cargo también fue un antiguo defensa del club, el ex lateral Sergi Barjuan.

ALBER SÁNCHEZ: CENTRAL/PIVOTE

El segundo entrenador del Barça Atlètic, Albert Sánchez (36 años) jugó en el Sant Ildefons y el Levante las Planas. Se retiró a los 24 años porque era incompatible con ejercer su gran pasión, ser entrenador. Como su jefe Rafa Márquez, Albert alternó las posiciones de central y pivote en los equipos en los que jugó al fútbol.

ÓSCAR LÓPEZ: LATEAL

Óscar López (43 años) afronta su tercera temporada como máximo responsable del Juvenil A. En su etapa de jugador se formó en la cantera del Barça y jugó con el primer equipo blaugrana en las etapas de Radomir Antic y Frank Rijkaard. También despuntó en Lazio, Betis, Numancia, Nàstic y Go Ahead Eagles. Su posición habitual era la de lateral derecho pero también destacaba como lateral izquierdo y centrocampista defensivo.

JULIANO BELLETTI: LATERAL

El héroe de París se estrena esta temporada, a sus 47 años, en la Masía como ayudante de Óscar López en el Juvenil A. El brasileño fue un lateral derecho muy ofensivo que jugó tres años en el Barça. Belletti ganó de blaugrana dos ligas, una Champions y dos Supercopas. Su gol en la final de la Champions del 2006 forma parte de la historia más gloriosa del club.

POL PLANAS: CENTRAL

Pol Planas (32 años) se estrena esta temporada como entrenador del Juvenil B. El club ha decidido premiar su buen trabajo en el Cadete B con un salto de dos categorías. En su época de futbolista Planas jugó de central en el Cornellà y el Manlleu. Se da la coincidencia de que Iban Cuadrado, su antecesor en el cargo, fue también un ex central blaugrana.

ERIC CAMPOS: LATERAL

Eric Campos ya era el ayudante de Pol Planas en el Cadete B y ahora ejerce como segundo entrenador del Juvenil B del Barça. En su época de jugador del Sant Gabriel actuaba como defensa, concretamente era lateral en los equipos inferiores del club de Sant Adrià del Besòs.

El entrenador del Cadete A, Arnau Blanco rompe esta secuencia de formadores ex defensas. Blanco actuó de mediocentro en el Juvenil A del Girona y en los primeros equipos de Mollet, Sant Cugat, Montcada y Sant Joan de Montcada.

UNA VISIÓN HISTÓRICA

En un repaso a la historia del Barça no son mayoría, pero abundan los ‘místers’ del primer equipo con pasado como defensas. Destacan casos sonados como los legendarios O’Connell, Planas, Daucik o Helenio Herrera. La mayoría, no obstante, fueron entrenadores fugaces como Seguer, Sasot, Gonzalvo II, Brocic, Laureano Ruiz, Rifé, Toño de la Cruz o Antic .

El caso más reciente de un ex defensa lo encontramos en la figura de Ronald Koeman.

Y si nos referimos al fútbol base seguramente habría consenso para considerar a Quique Costas como el entrenador que ha dejado mayor huella en la historia del Barça B. Costas curiosamente también ejerció de defensa en el Barça de los años 70.

Algunos de los mejores entrenadores de la historia del Barça habían sido medios o atacantes. Son los casos de los Greenwell, Samitier, Michels, Cruyff, Van Gaal, Rijkaard ,Guardiola o Luis Enrique así como del actual Xavi Hernández.

VISIÓN DE JUEGO DIFERENTE, O NO

Cuando Guardiola era jugador ya ejercía de entrenador en el campo, un caso que muchos ven repetirse en la figura de Xavi. Pero, ¿hay diferencias reales a la hora de leer el juego en los entrenadores dependiendo de su demarcación en el pasado? El ex defensa del Barça Damià Abella, que actualmente trabaja en el cuerpo técnico del West Bromwich Albion en la Championship entiende que "hoy en día el conocimiento de todos los cuerpos técnicos es tan elevado que influye en menor medida el pasado futbolístico del primer entrenador". Aún así el ex lateral del Barça da cierta ventaja a los ex centrocampistas: "gente como Guardiola o Xavi pueden utilizar su enorme experiencia como jugadores ya que por su posición en el campo tenían una visión más global del juego". Preguntado sobre el valor que tiene haber jugado de defensa cuando eres entrenador, Damià observa también algunas ventajas: "los defensas acostumbran a ser muy competitivos, muy autoexigentes. El hecho de depender mucho de tu físico y de la concentración son factores que luego configuran a un entrenador con gran voluntad y determinación".

Damià entiende que haber jugado como zaguero no te predispone a planteamientos tácticos más defensivos: "Lo que he percibido es que los defensas que ahora son entrenadores tienen una tendencia a potenciar más el juego ofensivo, porque te ha tocado tanto defender como jugador que como entrenador quieres explorar más vías ofensivas".