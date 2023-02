Moha: "Venir al Barça es un salto"

Moha Moukhliss pasó la revisión y se vistió por primera vez de azulgrana El centrocampista llega cedido por el Andorra hasta final de temporada sin opción de compra

El anuncio oficial de su incorporación llegó pasada la medianoche de un intenso martes en las oficinas, aunque ya estaba todo atado desde hacía horas. Moha Moukhliss hizo el camino inverso de Álex Valle y firmó como cedido por el Andorra hasta final de temporada y sin opción de compra, por lo que sabe a lo que viene, a aportar su experiencia, pues con 22 años el Barça Atlètic es el quinto club de este centrocampista nacido en Madrid y que tiene también pasaporte marroquí.

Este miércoles fue su primer día como azulgrana. Moha pasó la revisión médica entre el Hospital de Barcelona y los servicios médicos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

“Afronto estos seis meses con ilusión, vengo a ayudar, a aportar mi granito de arena. Lo daré todo para este equipo. Quería estar en este club para dar un salto en mi carrera deportiva. Muy feliz”, aseguró el nuevo fichaje, que hoy se ejercitará con el equipo.

Moha admitió que todo se gestó “a última hora. Fueron dos días bastante intensos” y sobre su juego, analizó: “Me puedo adaptar a cualquier posición del medio del campo, no tengo problema. Soy un jugador bastante asociativo, me gusta tener la pelota, tengo último pase y mucha visión de juego”.