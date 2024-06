Los mensajes enigmáticos de Mbacke: ¿Continuará en el Barça?

Mamadou Fall, 'Mbacke', de 21 años, ha jugado esta temporada en el Barça Atlètic cedido por el Los Ángeles FC, club de la MSL. El Barça tiene una opción de compra cifrada en cuatro millones de euros para asegurarse su futuro, pero todo hace pensar que el club blaugrana está interesado en la continuidad del central senegalés si puede ligarlo por un precio no tan costoso. El jugador se ha expresado en Instagram dejando abierta la posibilidad de continuar ligado al filial blaugrana.

Mbacke estuvo, como toda la plantilla del filial, en Córdoba para vivir el último partido de la temporada del Barça Atlètic. El central senegalés, actualmente lesionado, ha jugado 21 partidos a muy buen nivel a las órdenes de Rafa Márquez y podría continuar, o no, en el Barça dependiendo de la interpretación de sus mensajes en Instagram.

El primer mensaje

Después de la derrota del filial en El Arcángel que dejaba sin ascenso a los de Márquez, Mbacke escribía en catalán su Instagram un texto que parece una traducción literal con algunas incorrecciones: "No ha sido nada, pero ha sido un gran viaje compartir la experiencia tanto con los compañeros como con los aficionados. Mi objetivo era llevar al Barça donde se merece pero no ha sido la decisión de Dios todopoderoso. Estoy contento y muy feliz de formar parte de este club. Simplemente, solo quiero dar las gracias a todos, no fue más que un viaje corto". Leyendo este texto uno puede llegar a la conclusión de que Mbacke se despide del que ha sido su club esta temporada.

El texto en catalán escrito por Mbacke en las redes sociales / Instagram

Horas después y en una historia de Instagram, Mbacke envió otro mensaje, ahora en inglés. "We will back stronger next season" que es literalmente "Volveremos más fuertes la temporada que viene". Un mensaje colectivo en el que se incluye y puede dar a entender que podría seguir formando parte del Barça Atlètic en la temporada 2024-25.

El mensaje de Mbcake en las redes sociales / Instagram

Son dos mensajes que pueden interpretarse como contradictorios pero también como complementarios porque lo más probable es que el jugador, ahora mismo, no tenga claro dónde jugará la temporada que viene. Si se ponen de acuerdo el los Ángeles FC y el Barça podría continuar de blaugrana pero difícilmente será por la cifra de 4 millones estipulada en su contrato. En los próximos días se desvelará su futuro.