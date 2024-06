¿En qué puede mejorar Lamine? "Es un jugador imprevisible, le veremos liderar al Barça"

Le brillan los ojos. Habla con la pasión de los que disfrutan de su trabajo y lo ejercen sin límites. Uno de los regalos que Óscar López nunca olvidará de su etapa en el Barça es haber podido coincidir con Lamine Yamal. El técnico de Cerdanyola habla con naturalidad de la gran aparición de La Masia. La temporada 2022-23 será siempre, para Óscar López, la temporada en la que pudo trabajar mano a mano con el jugador que está llamado a liderar el Barça del futuro.

Lamine Yamal pasó en el verano del 2022 de jugar con el Cadete A del Barça a saltar al Juvenil A. ¿Cómo recuerda aquel momento?

Lamine sube directamente del Cadete A al Juvenil A. Todo el mundo ya sabía y se hablaba de que era un fenómeno. Lamine tiene un talento natural indiscutible que lo tienen muy pocos jugadores. Él tenía 15 años e iba a jugar en la Youth League contra jugadores de 20 años. Era muy bueno pero se lo tenía que ganar. En ese momento aún no era un jugador que ya es internacional y disputa la Eurocopa. Él venía de jugar la Copa Catalunya con el Cadete A. En ese momento yo pensé que era un chico muy bueno pero que era muy joven y que no había que quemarlo. Vamos a hacer un plan de actuación para que no se estanque. Estos pasos tan rápidos como los que dio Messi son peligrosos. Con Lamine pensé bien en la estrategia a seguir y recuerdo el primer partido de liga en el campo del Europa que decidí que no fuera titular.

Lamine Yamal, durante el partido de hoy ante el Plzen / FCB

¿Por qué no empezó de titular?

Pensé que en aquel momento era lo mejor para él y para el equipo. Y cuando jugó decidí ponerlo a pierna natural para ver si era capaz de ampliar su talento aunque sabía que su sitio era en la derecha. Pensé que no había que exponerlo demasiado y protegerlo y en los primeros meses fui introduciéndolo poco a poco. En los entrenamientos aún se encontraba con jugadores como Chadi o Valle que lo frenaban. En la Youth League hubo un punto de inflexión en un partido en el campo del Viktoria Pilsen. Pero todavía no era el Lamine que había destacado tanto en el Cadete A. Fue un proceso de dos meses que le ayudó mucho a crecer. Le hizo pensar que quizá este entrenador quizá no le bailaba el agua tanto como hasta entonces. Esto le fue bien para darse cuenta de que todo no es tan fácil y acabó jugando una temporada espectacular con algunas remontadas en las que él solo cambiaba el resultado adverso.

¿Cuál fue la reacción de Lamine ante esta estrategia de protegerlo?

Su reacción fue muy buena. Tiene un carácter muy bueno. Me gustan los jugadores que son atrevidos en el campo aunque luego fuera sean introvertidos. Al principio seguramente se preguntó por qué el entrenador no lo ponía cuando él había jugado siempre, pero la verdad es que nunca se quejó ni me dijo nada. Nunca me vino a pedir explicaciones. Lo que sí que hizo en algún momento es venir a hablar conmigo para preguntarme como podía mejorar su juego. Y eso habla muy bien de él. Los entrenadores tenemos que provocar este tipo de situaciones para ver como reaccionan los jugadores, especialmente en el fútbol base. En el fútbol profesional es otra historia.

¿Qué aspectos de Lamine todavía nos quedan por descubrir?

Aún no hemos visto la mejor versión de Lamine porque es un chico con muchísimo recorrido por delante. Hay situaciones en el juego que busca recursos técnicos que son soluciones que encuentra de manera innata. A nivel individual Lamine está exhibiendo su calidad pero creo que todavía nos faltan por ver aspectos colectivos que sí que me demostró en el Juvenil A. Él sabe gestionar e interpretar el partido y coger las riendas del equipo y si sabe jugar por dentro y el partido lo pide hacerlo como él sabe. En este aspecto de gestión de equipo todavía no nos ha mostrado lo que lleva dentro y es normal por su edad.

Óscar López fue entrevistado por el periodista de Sport Jaume Marcet / Javier Ferrándiz

¿Qué es lo que más te impresiona de Lamine?

Lamine es imprevisible. Hay jugadores muy rápidos que si les toman la medida ya tienen pocos recursos. La gran virtud de Lamine es que cuando le tomen la medida de como pararle por fuera sabrá irse por dentro. Y cuando le sepan tapar por dentro con una cobertura del mediocentro o del central, sabrá irse por fuera. Y si le toman la medida con tres marcándolo, sabrá buscar a otro compañero libre sin perder el balón.

¿Hay quién piensa que a Lamine le falta gol para poder llegar a ser un crack mundial?

En el partido contra Italia le faltó un centímetro para marcar un golazo...Lamine siempre ha dado muchas asistencias y es un jugador con gol. En lo que sí que estoy de acuerdo es que Lamine tendría que ser un poco más egoísta en algunos momentos, pero esto te lo da la experiencia. La experiencia también te da como ocupar el área cuando el balón está en el otro lado para poder llegar al gol. Hay otros aspectos, como estos, en los que crecerá con la experiencia.

¿Coincides con muchos analistas temerosos de que la precocidad de Lamine sea un freno para su carrera?

Yo sinceramente en la temporada pasada pensaba que me lo quitarían antes, que llegaría antes al primer equipo. Creo que se le está gestionando bien. Estos pasos de gigante no afectan a determinados jugadores muy especiales. Y Lamine es el caso. Son pocos casos pero los hay que pueden asimilar estos saltos tan bruscos. Yo, por ejemplo, no hubiera sido capaz.

El Juvenil A del Barça, fortalecido por un impresionante Lamine Yamal, no renuncia a nada / FCB

¿El carácter de Lamine juega a su favor?

Es una de las grandes virtudes que tiene Lamine. Le da igual equivocarse y que el entrenador o el compañero le vuelva a abroncar. Él lo va a volver a intentar. Es un jugador con una tranquilidad abismal en la vida. Esta es su filosofía de vida. Él es transparente. Nunca lo he visto enfadado. Supongo que el día que debutó con España estaría nervioso pero no lo demuestra. En el campo del Athletic pudo marcar un gol que a otros les podría pasar factura y a él no.

¿Como te explicas que lamine pierda tan pocos balones?

Con Lamine creo que por su juventud y apariencia física muchos rivales van predispuestos a ganarle duelos y se confían pero él siempre tiene esta punterita que llega antes o este poner el cuerpo e imponerse. Hay otros factores y la clave es cómo interpreta el juego. Para él es como si yo me voy al patio de colegio de mis hijos y me pongo a jugar, es muy superior. Tiene un tren inferior potente y siempre tiene recursos. Sus virtudes hacen que también pueda jugar de falso 9 o interior aunque yo creo que su mejor posición es en la banda derecha pero con libertad de movimientos. Y también creo que sería bueno dejarle cierta libertad defensiva. Siempre hay que trabajar pero paras marcar goles y desequilibrar hay que estar fresco.

¿Como definirías en una palabra a Lamine Yamal?

Talento.