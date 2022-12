La Masia: talentos en peligro

Varios jugadores de gran futuro acaban contrato y... o bien no hay aún propuesta para la renovación o bien las cantidades ofrecidas son irrisorias En el club azulgrana están muy pendientes de cómo se gestionan estos casos en el fútbol base

No es una situación nueva, pero cada vez adquiere tintes más inquietantes. La temporada pasada, futbolistas como Chadi Riad o Marc Casadó, que apuntan claramente al primer equipo, sudaron la ‘gota gorda’ para renovar ya en pleno verano y se llegaron a ver más fuera que dentro. Las maneras de actuar no han cambiado y ahora hay un buen grupo de jugadores que se encuentran en la misma situación. Seis de ellos, por su talento o sus experiencias internacionales, son los más representativos, pero no son los únicos.

La realidad es que futbolistas de la proyección de Víctor Barberá, el ‘killer’ del Barça Atlètic, o los habilidosos extremos Ilias y Alarcón pueden en apenas 15 días negociar libremente con el equipo que quieran, pues todavía no se les ha formulado una propuesta de renovación desde los despachos y, en los casos que sí se ha realizado, resulta del todo irrisoria y prácticamente una invitación a marcharse.

De nuevo hay que recordar la campaña pasada, cuando se actuó de igual manera con los juveniles de último año que ahora son la columna vertebral del Barça Atlètic. La primera propuesta estaba muy lejos de lo exigible y no fue hasta última hora que se mejoraron las ofertas. Alguno incluso acabó saliendo y muchos de ellos decidieron porque su sueño es jugar en el Barça, pero no habría que tentar tanto a la suerte.

La justificación

En el mundo del fútbol, aunque sea inmenso, todos se acaban conociendo y los grandes clubes se mantienen a la expectativa para ‘pescar’ en los talentos del fútbol base azulgrana para aprovecharse de la situación. La justificación que se da a menudo desde dentro es que ningún futbolista en edad de formación se tiene que creer por encima de otros, que son todos iguales y es también por este motivo que, aunque haya jugadores que claramente están a otro nivel en la base, no se les permite saltar dos categorías de golpe. Esta es la teoría, pero a veces la lógica acaba siendo demasiado aplastante, como con Lamine, en dinámica del Juvenil A con 15 años, o anteriormente con Ansu o Gavi.

Desde el club están pendientes por cómo se gestionan estos casos desde el fútbol base, pues son talentos que corren peligro de marcharse y en un club que no está para grandes dispendios, sin duda, el futuro pasa por mantenerlos

Lamine Yamal, un caso aparte

En su mayoría son futbolistas de la generación de 2004 que terminarán su etapa como juveniles, a excepción de Lamine Yamal. Su caso es distinto, por ser la perla de la cantera y porque en 2021 firmó una renovación por tres temporadas. Pero el club, como informó SPORT, tiene la intención de acelerar para ofrecerle un contrato profesional cuando cumpla los 16 años, el 13 de julio de 2023.

Es Mateu Alemany, el director del Área de Fútbol, quien se ha querido tomar el blindaje del talentoso delantero como un tema personal, pero no deja de tener riesgo su continuidad como azulgrana hasta que no se certifique una nueva renovación, pues son muchos los ‘grandes’ que andan detrás. Como del resto. Víctor Barberá es un goleador de los que no abundan, Ilias es desborde puro; Alarcón suma potencia por la banda; Aleix Garrido fue comparado por Rafa Márquez con Andrés Iniesta y eso ya lo dice todo; Ander Astralaga es un seguro bajo palos; y Álex Valle, un fijo en las convocatorias con la selección española sub-19. Futbolistas que son claramente el futuro del club y que en algunos casos presencian atónitos cómo van llegando atractivas ofertas desde fuera mientras dentro... encuentran el silencio como respuesta.