Márquez: "El penalti se lo saca de la manga"

"Para mí no hay falta y además es fuera del área, pero aquí no hay VAR y hay que aceptarlo" "La idea con Pablo Torre es que tenga minutos y rodaje para cuando lo reclame el primer equipo"

Rafa Márquez se mostró contrariado con la derrota ante el Cornellà (4-3) en un partido en el que el Barça Atlètic se adelantó en el marcador hasta en tres ocasiones. El técnico del filial blaugrana incidió en el penalti que decantó el triunfo hacia los 'verdes', en una acción que se produjo cláramente fuera del área.

"El penal no sé de dónde lo saca, de la manga, supongo", lamentó un Rafa Márquez que no quiso utilizar esa acción como excusa: "Es lo que provocamos por esa falta de concentración e intensidad que tuvimos en la segunda parte y por dejar de hacer muchas cosas que habímos hecho bien en la primera".

Insistido sobre la pena máxima que supuso el 4-3 definitivo, el mexicano optó por asumir la situación como una acción más del juego: "Para mi no era falta y además es fuera del área, pero aquí no hay VAR y hay que aceptarlo como es. Ellos se darán cuenta si era penalti o no. Ya en mi etapa de jugador aprendí que hay que aceptar que los árbitros se equivocan aunque perjudique el trabajo de uno".

Márquez prefirió hacer autocrítica: "Hemos hecho muchas concesiones, especialmente en la primera parte, cuando nos ponemos dos veces por delante y en la siguiente jugada nos empatan. Hemos regalado esos dos primeros goles. Y en la segunda parte, aunque habíamos hablado que no nos podíamos relajar, empezamos a perder confianza fallando pases fáciles y el rival aprovecha nuestra desconcentración. Ellos son muy fuertes físicamente a balón parado y te empatan".

"Estoy encantado con Pablo Torre"

Al margen de la derrota, Rafa Márquez se mostró "encantado de que Pablo Torre esté con nosotros. Cuando me llaman de arriba y me dicen que baja recibimos la noticia con toda la actitud de que participe, porque tiene calidad y suma para el equipo".

El técnico del filial espera que su presencia en el Barça Atlètic le ayude a progresar: "Ha participado dando ritmo al juego de ataque y mostrándose entre líneas. Con la actitud que ha demostrado, tiene posibilidades de seguir aprendiendo. Aunque no tiene muchos minutos, lo está haciendo en el primer equipo y la idea es que tenga más minutos con nosotros y rodaje para cuando sea requerido por el primer equipo".