Marc Guiu: objetivo copa del rey juvenil

Marc Guiu tiene la cabeza bien amueblada. Disfruta el momento y sabe que para triunfar en el Barça no basta con llegar y besar el santo, hay que mantenerse. Y si para ello hay que dar algún pasito atrás para impulsarse, ningún problema. Para triunfar en el Barça hay que ser fuerte mentalmente y resistir y no darse nunca por vencido y en esto Guiu es un ejemplo. Después de haber marcado en La liga y en la Champions, al de Sant Celoni no le costará trabajo arremangarse y liderar al Juvenil A de Óscar López este domingo en un partido trascendente en Vigo.

El Barça busca el pasaporte para cuartos de final de la copa del rey juvenil. Ganar en el campo del Celta (Domingo 12 h) pasa por aprovechar el momento de forma increíble de Marc Guiu que en su último partido con el Juvenil A marcó dos goles en el campo del Espanyol.

Además de sus tres goles en el primer equipo (uno en el amistoso en Dallas) y el tanto que marcó contra Osasuna con el Barça Atlètic, Guiu ya ha firmado 9 goles con el Juvenil A y en la prestigiosa web transfermarkt.com su valor de mercado se ha elevado hasta los 2,5 millones de euros.

La importancia histórica de la copa del rey

Sorprendió su ausencia en el Barça Atlètic-Unionistas del pasado miércoles, pero Rafa Márquez explicó que era una decisión de los responsables del fútbol base del Barça. Alexanko y Toni Hernández así como el coordinador Sergi Milà quieren potenciar a un Juvenil A que ha sufrido en las últimas semanas la escasez de efectivos. El Barça no gana la copa del rey juvenil desde la temporada 2010-11. El Barça, pese a ello, es el club con un mejor palmarés en esta competición con 18 títulos logrados desde la primera edición celebrada en el año 1951.