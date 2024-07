Louie Barry, el excanterano del Barça que sonríe en Inglaterra

Lamine Yamal, Cubarsí o Fermín son los últimos canteranos del Barça en triunfar con el primer equipo. Pero siempre hay muchos que se quedan por el camino, como es el caso de este singular futbolista que tuvo un paso de lo más efímero por la Ciutat Esportiva.

En el verano del 2019, el Barça le pagó 260.000 euros al West Brom para incorporar a sus filas a un joven jugador inglés, Louie Barry. El jugador, nacido en 2003, se aventuraba a jugar fuera de su Inglaterra natal para estar en La Masia. Su paso por el Barça fue casi inexistente. Disputó 59 minutos repartidos en tres partidos. Barry no se adaptó al Barça y al cabo de cinco meses fue vendido por 1 millón de euros al Aston Villa. El Barça no quiso al jugador inglés que ahora sonríe de la mano de Unay Emery y del Aston Villa, aunque su camino no ha sido fácil.

Aston Villa y su debut

En su primer año y medio después de ser vendido por el Barça y llegar a las categorías formativas del Aston Villa, Barry jugó alternando partidos con el filial y el juvenil. Aunque en la temporada 20/21, un partido en la tercera ronda de la FA CUP cambió todo.

Debutó con el primer equipo, ni más ni menos en casa ante el Liverpool, y de titular. Sadio Mané adelantó a los visitantes, pero hacia el final de la primera parte, Louie Barry empató el encuentro y puso su nombre en la historia del club. 17 años tenía el día del partido, que nunca olvidará, aunque acabó ganando el Liverpool por 1 a 4.

The average age of Aston Villa’s squad today is 18 years, 294 days.



And 17-year-old Louie Barry has them level with Premier League-leading Liverpool at the half 💥 pic.twitter.com/Ce6P15pB8h — B/R Football (@brfootball) January 8, 2021

Cesiones por Inglaterra

La primera mitad de la temporada 21/22 jugó en el Ipswich de League One, aunque no dispuso de varios minutos. Volvió al Aston Villa para jugar 3 partidos en la Premier League 2, la de filiales. Acabó la temporada cedido en el Swidon Town de la League Two, donde sí que jugó y marcó 6 goles, perdiendo en las semifinales de ascenso a League One en penaltis.

La 22/23 fue una repetición para Barry. La primera mitad de la temporada la jugó en League One, con el MK Dons y aquí sí que pudo jugar. En enero, fue enviado otra vez a League Two, la cuarta categoría inglesa y vistió la camiseta del Salford City. Y otra vez, volvió a perder en semifinales del 'play off' de ascenso, y nuevamente en penaltis, en una tanda donde Barry fue el único jugador de su equipo que anotó.

En la temporada pasada, la 23/24, Louie Barry ya empezó a sonreír. Se consolidó en el Stockport County de la League Two, donde jugó 22 partidos (20 de liga y 2 de copa) y realizó 9 goles y 4 asistencias. Y Barry consiguió el ascenso, por vía directa, ya que el Stockport ganó la League Two con 92 puntos.

Pretemporada con Emery

Ahora, Louie Barry está disputando la pretemporada con el primer equipo del Aston Villa bajó el mando de Unay Emery. En el primer amistoso de los ingleses, Barry entro desde el banquillo y anotó en el último minuto, en un encuentro donde el Aston Villa ganó 0 a 3.

First game of pre season✅ pic.twitter.com/mhndaNB4z4 — Louie Barry (@LouieBarry6) July 18, 2024

Lo más normal es que Barry vuelva a contar con una cesión, y más teniendo en cuenta que el Aston Villa disputará la Champions League y disfrutará de una plantilla amplia y con muchos millones de inversión. Lo que sí que está claro es que Barry vuelve a disfrutar del fútbol después del 'no' del Barça al jugador inglés.