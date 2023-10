José Ramón de la Morena: "Presenciaremos a las futuras promesas del deporte internacional"

El Ayuntamiento de Benito Juárez acogió este miércoles 11 de octubre por la tarde el acto de inauguración de la primera edición de The Football Games Cancún El campeonato, que nace de la colaboración entre la Fundación José Ramón de la Morena y la empresa mexicana Asdeporte, arranca el jueves 12 de octubre

El Ayuntamiento de Benito Juárez acogió este miércoles 11 de octubre por la tarde el acto de inauguración de la primera edición de The Football Games Cancún, que nace de la colaboración entre la Fundación José Ramón de la Morena y la empresa mexicana Asdeporte, con el apoyo de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo.

El propio José Ramón de la Morena, presidente de la fundación homónima, estuvo presente en el acto y manifestó su emoción por el campeonato que empieza este jueves 12 de octubre. "En este torneo, presenciaremos a las futuras promesas del deporte internacional", aseguró.

El reconocido periodista español quiso dejar claro en su discurso que "de las cosas menos importantes, el fútbol es la más importante porque da ilusión a un país entero" y felicitó públicamente a la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, por "su valentía e inteligencia".

José Ramón de la Morena, durante el acto de presentación de The Football Games en el Ayuntamiento de Benito Juárez | Fundación JRM

"Nosotros en el 1992 hicimos esta apuesta por el fútbol, esta inversión. Diez años después, los niños se hicieron grandes y se convirtieron en Iker Casillas, Andrés Iniesta o Jordi Alba, y en la gran crisis del 2008 nos sirvieron de anestesia. En 2010 fueron campeones del mundo y conseguimos crear ilusión en un país tan castigado por la crisis económica. Su inversión en el futuro se le recompensará", finalizó.

Entre las otras personalidades presentes, destacó la intervención precisamente de Mara Lezama, que con mucho carisma y alegría se involucró al máximo con todos los asistentes al acto de inauguración.

Mara Lezama, durante el acto de inauguración de The Football Games Cancún | Fundación JRM

Tras el acto de inauguración, en el que estuvieron presentes los 16 equipos participantes del torneo, José Ramón de la Morena atendió a los medios de comunicación para dar más detalles sobre The Football Games.

¿POR QUÉ CANCÚN?

"Cancún es uno de los sitios más seguros de México y la seguridad es nuestra principal preocupación. Fue una propuesta de Asdeporte, que quería trasladar aquí LaLiga Promises. Nosotros lo pensamos bien y también queríamos mostrar aquí en Sudamérica los equipos españoles, más allá de Barça, Real Madrid o Atlético de Madrid, tenemos unas grandes canteras. Personalmente creo que son las mejores."

RIVER PLATE Y FLAMENGO

"Se presume de que las canteras argentinas y brasileñas son las mejores del mundo, y nunca las hemos visto competir con las españolas. Esta es la primera vez que lo vamos a ver, tengo un interés y una pasión parecida a la de una final del Mundial. Gestionar que vengan cuesta mucho trabajo, infinidad de cosas. El año que viene queremos repetir aún más a lo grande. Por ejemplo, queremos que esté Boca Juniors, Santos, Inter de Miami o Los Ángeles".

¿GANADOR ESPAÑOL?

"Estoy seguro de que ganará un equipo español, pero siempre pueden haber sorpresas. Se han hecho las cosas muy bien en nuestro país, estoy muy orgulloso de nuestras canteras. Tenemos la mejor del mundo, aunque habrá que ver con River Plate y Flamengo".

UN TORNEO FEMENINO

"Está pensado y quiero hacerlo. Haría un torneo de este estilo (The Football Games Cancún) con niñas de 14 o 15 años. Este año en Maspalomas, mi idea era llevar a cuatro equipos femeninos y hacer una 'final four' los días antes del campeonato de niños. Es una idea personal, no se lo he comentado a nadie, pero llevo tiempo dándole vueltas".