Jordi Pérez: "LaLiga Promises Internacional ha sido una experiencia muy positiva"

El Alevín A del Barça, dirigido por Jordi Pérez y Cristian López, cierra en Orlando un curso espectacular y que, a su vez, ha sido clave en el desarrollo de los jugadores Encontrarse con la situación del penalti fue un golpe duro, pero también un aprenentaje que les ayudará en el futuro, nos explicaba el técnico azulgrana

El FC Barcelona se despide de Orlando después de vivir una experiencia inolvidable en el VII Torneo Internacional de LaLiga Promises. El resultado no acompañó, pero como nos comentaban Jordi Pérez y Cristian López, sus técnicos, “ha sido una oportunidad de crecimiento para ellos”.

Los azulgranas consiguieron desarrollar un fútbol vistoso y de ataque, sobre todo contra Inter de Miami, pero en los cuartos contra el Atlético de Madrid, un penalti que el mismo colegiado reconoció que no se tenía que haber pitado, les trastocó todos los planes. Posteriormente, en un acto realizado por la organización, se analizó y el árbitro, con un gesto que le honra, pidió disculpas.

Así nos lo contaba Jordi: “En el penalti, los jugadores están incrédulos. Víctor me dice que ha sido él, pero que no lo entiende. Vimos las imágenes, no lo era y el árbitro lo reconoció. No pasa nada, ellos también se equivocan”. A su vez, quiso felicitar a sus futbolistas por como reaccionaron.

El Alevín A del Barça que disputó el VII Torneo Internacional de LaLiga Promises | LaLiga

Un grupo espectacular

Ya en el último torneo que disputará el Alevín A para cerrar la temporada, ambos técnicos nos explicaban que ha sido un regalo poder vivir esta experiencia con este grupo: “El proceso que han hecho toda la temporada ha sido muy bueno. Estoy muy satisfecho pese al último resultado”, comentó Cristian. “Es un grupo precioso. Los echaremos de menos”, nos decía Jordi.

El cambio a fútbol 8

En este torneo se implementó el fútbol 8, algo nuevo para muchos equipos. Para los azulgranas también: “Al poner un jugador más tienes que tener en cuenta el espacio. Nosostros que somos un equipo que proponemos quizás necesitábamos más espacio. Pero nos lo tomamos por la parte positiva y es que ayuda a crecer al jugador”.

Y así es como el Alevín A cierra el curso. Después de un año increíble en el que no perdieron ni un partido del campeonato liguero y querían despedirse con un trofeo más, no ha podido ser, pero se llevan una experiencia vital para seguir creciendo como futbolistas.