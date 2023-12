Isma Ziani escoge jugar con Marruecos

Los técnicos de las selecciones inferiores de Marruecos han convencido al jugador del cadete B del Barça para jugar en la selecciones inferiores del país norteafricano. Ziani es uno de los delanteros de más talento de La Masia. Nació en Sant Celoni pero su padre es marroquí

Los jugadores diferentes van muy buscados. En un fútbol cada vez más mecánico y lleno de obligaciones que ahogan la creatividad de los jugadores, futbolistas como Isma Ziani son un soplo de aire fresco. El delantero de Sant Celoni del Cadete B ha empezado la temporada como un tiro y los responsables de las selecciones inferiores de Marruecos se han movido con diligencia. Isma, de padre marroquí y madre catalana jugará en los próximos días con la selección sub-15 de Marruecos.

Entre el 11 y el 18 de Diciembre Isma jugará un par de partidos amistosos en Marruecos integrando una selección formada por jugadores del 2008.

Ismael Ziani , cadete de primer año, es del 2009 pero su potencia física y talento convence a los técnicos de las categorías inferiores de Marruecos que siguen rastreando el mercado europeo de jugadores con raíces marroquíes.

En la Federación Española no dan por perdido al jugador y también han mostrado su interés por un delantero que llama la atención por una visión de juego formidable.

Beautiful goal by Cadet B. Scored by Orian Goren. Assisted by Ismael Ziani. 0-1 pic.twitter.com/FVAKS9GrRO