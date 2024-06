Insultos graves de un jugador del Córdoba contra Catalunya: "Me cago..."

Saber perder con elegancia no es fácil pero los jugadores del Barça Atlètic estuvieron a la altura. Dieron una lección. Ni una queja o un mal gesto ni una acción de la que arrepentirse. La rabia y tristeza la gestionaron de manera madura y adulta. Saber ganar es mucho más fácil. La alegría suele hacer olvidar cualquier rencilla lógica vivida en un campo de fútbol. Pero no fue así. En el Córdoba, el defensa Jose Manuel Calderón celebró el ascenso de su equipo con una expresión denunciable: "Me cago en los muertos de todos los catalanes". Sobran las palabras.

No hay excusas. Ni la euforia ni haber consumido alcohol. En un directo de Instagram de Jose Manuel Calderón en un trayecto que trasladaba a los jugadores del Córdoba a la celebración por el ascenso, el defensa andaluz expresó de manera clara nueve palabras que tendrían que ser sancionables: "Me cago en los muertos de todos los catalanes".

Habrá que estar atentos al recorrido mediático de estas palabras injuriosas hacia Cataluña. Hay que recordar que durante buena parte de los 90 minutos en continuadas del campo del Córdoba se cantó de manera continua "Puta Barça y puta Cataluña". Vergonzoso.