Iker Goujon: lágrimas de liberación en una celebración muy especial

El extremo de Reus rompió a llorar tras marcar el gol de la victoria del Barça Atlètic en Majadahonda Está encontrando la regularidad después de prácticamente dos años sin jugar por la mala suerte con las lesiones

Las lágrimas de Iker Goujon tras anotar el segundo tanto, el de la victoria, del Barça Atlètic en el campo del Rayo Majadahonda son las lágrimas de un jugador y, sobre todo, de una persona que ha sufrido mucho en los últimos años y que poco a poco está volviendo a sentirse futbolista.

Lágrimas de liberación, de felicidad. Y el cariño de todos sus compañeros en el campo, que celebraron su gol con efusividad y le abrazaron haciendo piña.

Goal! Iker Goujon gives Barcelona the lead again. Beautiful play by Atletic. 1-2 pic.twitter.com/hJ76iAxkkn