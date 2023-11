Horario, dónde ver por TV y alineaciones probables del Rayo Majadahonda-Barça Atlètic

El Barça Atlètic visita al Rayo Majadahonda en la Jornada 11 del Grupo 1 de la Primera RFEF Los de Rafa Márquez suman tres victorias consecutivas por primera vez esta temporada y van a por la cuarta

El Barça Atlètic atraviesa su mejor momento de la temporada. El conjunto entrenado por Rafa Márquez suma tres victorias consecutivas y ha logrado ascender hasta la sexta posición de la clasificación del Grupo 1 de la Primera RFEF.

Los azulgranas acarician la zona de play-off de ascenso, el gran objetivo deportivo de la temporada, después de jugarlo la pasada campaña, pero caer en el miniclásico ante el RM Castilla. Tras un inicio irregular de Liga, el Barça Atlètic suma 17 puntos, a solo uno de un grupo de cuatro equipos que están por delante (Real Sociedad B, Nàstic, Lugo y Cultural Leonesa) y a tres del líder, el Celta Fortuna, que suma 20.

🎥 𝐑𝐄𝐒𝐔𝐌 | 𝗕𝗮𝗿𝗰̧𝗮 𝗔𝘁𝗹𝗲̀𝘁𝗶𝗰 🆚 Osasuna Promesas (2-1)



👏 Així va ser la gran remuntada del filial blaugrana amb gols de @PauVictorDelga1 i @marcguiu9 per sumar la tercera victòria consecutiva



🤩 ¡Qué remontada para sumar un nuevo triunfo!#ForçaBarça 💙❤ pic.twitter.com/BjVLm0o5NU — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) October 30, 2023

Tras derrotar la pasada jornada a Osasuna Promesas el Estadi Johan Cruyff (2-1) gracias a un gol en el tiempo de añadido de Marc Guiu, que se volvió a vestir de héroe, los de Márquez visitan este fin de semana al Rayo Majadahonda, un conjunto que acumula dos derrotas consecutivas y que ocupa plazas de descenso (es quinto por la cola).

La pasada jornada,. el equipo que dirige Carlos Cura cayó por 2-0 en el feudo de la Real Sociedad B.

Numerosas bajas

A priori, sería un partido factible para el filial azulgrana si no fuera por la gran cantidad de ausencias con la que tendrá que afrontar el equipo, ya no solo este encuentro en tierras madrileñas, sino también los siguientes.

Cinco jugadores juveniles pero con dinámica del Barça Atlètic se encuentran en Indonesia para disputar el Mundial sub-17, el único trofeo que falta por levantar en las selecciones inferiores de España. Son Héctor Fort, Pau Cubarsí, Marc Bernal, Pau Prim y Marc Guiu.

Los ocho azulgranas rumbo a Indonesia | RFEF

Horario y dónde ver por TV

Además, Noah Darvich también participará en el Mundial, en su caso con Alemania, y el filial tiene todavía lesionads a cinco jugadores más: Pelayo, Biel Vicens, Edu Sánchez, Alarcón, 'Pocho' Román. Se añade que Mamadou Mbacke aún no ha recibido el OK burocrático para poder jugar. En total, 12 bajas.

El partido entre el Rayo Majadahonda y el Barça Atlètic se disputará el sábado 4 de noviembre a las 17.00 horas en el Cerro del Espino.

El encuentro, de la Jornada 11, será televisado por la plataforma FEF TV.

Alineaciones probables:

Rayo Majadajonda: Martín; Ceballos, Suárez, Casado, Camacho; Arnedo, Reguera; Fernández, Tavares, Anderson; y Cortés.

Barça Atlètic: Marc Vidal; Trilli, Sergi Domínguez, Mika Faye, Gerard Martín; Marc Casadó, Aleix Garrido, Moha; Percan, Pau Vícto y Unai.