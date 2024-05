Héctor Fort se entrena con el filial pensando en el playoff

Héctor Fort (17 años) se ha ejercitado esta mañana a las órdenes de Rafa Márquez para preparar el primer encuentro de las semifinales del playoff ante el Ibiza que se disputará este domingo (19.15 horas).

Tal y como ya apuntábamos ayer, la idea era que Fort reforzará al equipo de cara al momento clave de la temporada del Barça Atlètic. Fort llevaba meses en dinámica de primer equipo, y en los últimos tiempos con muy poco protagonismo, así que habrá que ver qué papel le tiene reservado Márquez para estos partidos.

Fort solo ha disputado dos partidos con el Barça Atlètic en 2024: ante la Cultural Leonesa el 25 de febrero (4-0) y en Tajonar el 31 de marzo (2-3). Fort no ha tenido continuidad en los últimos meses al estar en dinámica de primer equipo. Este mes de mayo acumula 79 minutos de juego con el primer equipo: 73' ante el Almería y 6' ante el Sevilla, mientras que en abril solo jugó 62 minutos.

Unos números que dejan entrever que llegará algo falto de ritmo para el reto del filial. Márquez contará con una baja sensible como Mika Faye, pero recupera a Héctor Fort. Márquez gana un futbolista que puede jugar de lateral en cualquiera de las dos bandas. Desde hace semanas el mexicano está apostando por Casadó como lateral derecho.

El canterano está jugando en una posición híbrida, ya que en muchos momentos es uno más en el mediocampo. Un rol que está siendo clave para la salida de balón del equipo. Además, Márquez recupera a Marc Bernal y Guille Fernández tras la eliminación de la selección sub'17. Con Bernal, el técnico recupera al habitual mediocentro del equipo. Muchas alternativas para Márquez, que deberá renunciar a alguna pieza básica de los últimos meses si quiere encajar a Héctor Fort en el once.

Una de las opciones sería la suplencia de Bernal para que entrara Casadó como mediocentro acompañando a Moha y Unai. Pero no es la única opción: Márquez también tiene la posibilidad de juntar a Casadó y Bernal en el once, con este último haciendo funciones de interior. En este escenario Moha o Unai tendrían muchas opciones de caerse del once.

Guille Fernández, uno de los jugadores que estaban con la selección sub'17, es el que parece tener menos opciones de ser titular. A pesar de haber ganado protagonismo en el último mes, el mediocampista de 15 años es el que tiene menos opciones.