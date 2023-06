Gustavo Maia regresa y el Barça vuelve a tener un quebradero de cabeza

El Valencia no hará efectiva la opción de compra de 1,5 millones de euros tras su poco decisiva participación en el Mestalla El brasileño costó 4,5 millones de euros y tiene contrato hasta 2025: todas las opciones están abiertas ahora mismo

Se acaba la temporada y Gustavo Maia regresa al Barça Atlètic con la misma incertidumbre que en los mercados anteriores. Un fichaje que se concretó en agosto de 2020, marcado por el alto precio que se pagó al Sau Paulo (4,5 millones de euros) y por el nulo protagonismo con la camiseta azulgrana: solo ocho partidos con el filial azulgrana y cero goles.

El Barça ya sabe, se lo imaginaba, que el Valencia no hará efectiva la opción de compra por el delantero brasileño y que aunque no fue desvelada en el comunicado de la cesión, es de 1,5 millones de euros.

El club azulgrana logró ceder el último día del mercado invernal de este 2023 a Gustavo Maia al club che para jugar en su su filial, el Valencia Mestalla. Pero el Barça tuvo que asumir el 75 por ciento de la ficha del futbolista, por lo que solo se ahorró una cuarta parte.

Se estableció además una opción de compra que al no ser obligatoria no compromete a los valencianos. Gustavo Maia ha tenido participación, pues ha disputado 12 partidos de 17 posibles (en los otros cinco no fue convocado) y la mitad de ellos, 6, como titular.

Las opciones se disipan

Pero no logró marcar ningún gol ni dar ninguna asistencia, y además, el Valencia Mestalla se clasificó para el play-off pero fue eliminado en semifinales por el Cacereño, así que se quedó el conjunto entrenado por Miguel Ángel Angulo sin ascender a Primera RFEF, lo que todavía disipó más las posibilidades de que ficharan al delantero.

El Valencia Mestalla no fue el primer equipo al que envió a préstamo el club azulgrana. Durante un año y medio el ex del Sao Paulo regresó a Brasil para jugar en el Internacional de Porto Alegre, pero también con escaso bagaje: 233 minutos en 12 partidos y un gol, el que le marcó al Corinthians el 24 de octubre de 2021.

¿El ejemplo de Emre Demir?

Ahora, el club azulgrana vuelve a tener el quebradero de cabeza de dar salida al jugador, ya sea con otra cesión o plantearse finalmente una rescisión de contrato, como ya ocurrió, por ejemplo, con Emre Demir. Todo está abierto ahora mismo, incluso que se pudiera quedar si no le encuentran equipo.