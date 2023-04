El filial se la juega ante el Numancia en cuadro

Las bajas en defensa y las necesidades del primer equipo complican el trabajo de Márquez El conjunto azulgrana quiere seguir en zona de playoff y Barberá vuelve a caer de la convocatoria

El Barça Atlètic visita este domingo (19.00 horas) el Nuevo Estadio Los Pajaritos en cuadro. Lo reconoció Rafa Márquez: tras gran parte de la temporada sin grandes problemas de lesiones, la enfermería se está llenando en las últimas semanas. Y lo está haciendo en una zona sensible: en una defensa que se ha quedado sin Pelayo y Álex Zalaya. “Es verdad que tenemos menos gente en la zona defensiva, pero confiamos en los que están disponibles; por eso trabajamos con todos cada semana. Afortunadamente nos estaban respetando las lesiones, pero ahora estamos teniendo esta circunstancia y toca confiar en el grupo de jugadores”, señaló.

Además Márquez tampoco puede recurrir a los juveniles Arnau Casas y Sergi Domínguez, ambos lesionados. En este escenario, todo apunta a que Diounkou acompañará en el eje de la defensa a Chadi Riad. Márquez, además, también tiene que gestionar la situación del primer equipo.

Xavi sigue sin recuperar jugadores y ayer Márquez no incluyó en la convocatoria a Aleix Garrido, Alarcón, Marc Casadó y Estanis. Este último estaba siendo uno de los jugadores más desequilibrantes del filial. A pesar de las bajas, Márquez insistió en las posibilidades del grupo y en la importancia de mantener la dinámica.

La buena racha azulgrana

El conjunto azulgrana suma cuatro victorias y dos empates en los últimos seis partidos y el objetivo es seguir en posiciones de playoffs. El filial rompió la racha de triunfos en la última jornada. Un empate muy amargo, porque el Barça se adelantó con un 2-0 en el marcador. Hoy no lo tendrán fácil ante el Numancia.

Lo dejó claro Márquez: “El Numancia es un equipo ordenado y agresivo en presión. Intentaremos sacar un buen resultado, competir y seguir sumando. Hay lesiones, pero evolucionamos. Confío en la gente que tengo y para eso trabajamos con todos”, insistió. Otro que tampoco estará en el once es Víctor Barberá, que no fue convocado. La situación se enmarca en la negativa de no renovar y podría no volver a jugar más. Roberto volverá a ser el ‘9’ de un Barça Atlètic que tratará de conseguir una victoria de grupo para no moverse del playoff.

Posibles alineaciones:

Numancia: Ayesa, Jaume Pol, Fer Román, Simic, Gorka Pérez, Valín, Bonaldo, Toni Arranz, Dani Sánchez, Mahicas, Rubén Mesa.

Barça Atlètic: Tenas; Núñez, Dionkou, Chadi Riad, Román Vega, Carbonell, Txus Alba, Moha, Luismi, Roberto y Juanda.

Árbitro: Aimar Velasco Arbaiza