Euforia en el vestuario del Juvenil A

Óscar López y sus jugadores del Juvenil A dieron un golpe encima de la mesa en Oporto La Masia vuelve a salir reforzada con una exhibición en la Youth League

El Barça está decidido a ganar la tercera Youth League de su historia. El Juvenil A de Óscar López es un equipo muy joven pero con unos futbolistas con un futuro formidable.

La exhibición futbolística del Barça en Oporto fue un espectáculo total, un recital que no tuvo un resultado proporcional. Un 0-3 o 0-4 hubiera sido más justo.

Entrenador satisfecho

La satisfacción y euforia blaugrana se contuvo a la hora de valorar el partido para los medios oficiales del club. Óscar López señalaba que "hemos interpretado muy bien el partido, hemos sabido contrarrestar las virtudes del rival". A la hora de buscar aspectos a mejorar, el entrenador de Badalona incidió en las áreas: "Tenemos que tener más efectividad para aprovechar las ocasiones que hemos creado".

Óscar valora "el gran partido que ha hecho todo el equipo, sabíamos que la clave era tener más balon que ellos y en su campo".

El entrenador barcelonista ponderaba las virtudes de su equipo y lo resumió así: "hemos conseguido una victoria de prestigio".

Portero en plena forma

El portero de origen húngaro Aron Yaakobishvili salvó la mejor oportunidad de los jóvenes 'dragoes': "La verdad es que no he visto demasiado pero me he tirado con todo para pararla, me siento muy seguro en la portería, quiero seguir creciendo y aprendiendo". En clave colectiva, Yako se mostró "muy contento con la victoria, era un gran rival, tenemos que seguir así".