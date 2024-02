¡Muy cruel! Los penaltis dejan fuera de la Youth League al Barça

Los de Óscar López lo dieron todo, no se rindieron y compitieron hasta el final pero los penaltis les dejaron sin el sueño de conquistar la tercera Youth League de la historia del Barça. El equipo tuvo errores defensivos pero también apariciones muy lúcidas en ataque. El Mainz también mostró un buen nivel y pudo llevar a los penaltis un partido en el que el Barça fue ligeramente superior.

Mainz-FC Barcelona UEFA Youth League (Playoff 1/16 final) Mainz 2* 2 FC Barcelona Alineaciones Mainz Babatz, Götze, Müller, Marincau (Neukirch min.60) , Dal, Amann, Gleiber, Schulz, Kaleba, Dardari, Bierschlenk (Touré min.71) FC Barcelona Kochen, Xavi Espart, Domínguez, Rangel, Navarro; Pau Prim, Aleix Garrido (Brian Fariñas 61), Noah Darvich (Bernal min.74); Nil Calderó (Gistau min.74) , Juan Hernández, Dani Rodríguez

Dani Rodríguez volvió a ser la principal amenaza blaugrana desde el principio. Partido con un ritmo lento con dos planes opuestos. El Barça buscaba trenzar el juego con pases de seguridad pero poca movilidad mientras que el Mainz se refugiaba en un bloque medio con mucha agresividad ganando duelos a nivel físico y buscando las transiciones.

Equilibrio y goles

Los alemanes habían avisado con alguna contra peligrosa pero marcaron en su primera oportunidad clara. Gleiber superó a Rangel y Kochen no pudo evitar el tanto. El golpe que recibió el Barça en el minuto 24 no afectó a los de Óscar López que empataron nueve minutos después. Gran jugada del lateral derecho Espart, asistencia de Navarro de cabeza y también con la testa gran gol de Noah Darvich. El alemán no había aparecido demasiado pero fue determinante. A partir de aquí Navarro dispuso de una magnífica ocasión después de una genialidad de Dani Rodríguez.

Noah Darvich marcó de cabeza el 1-1 en el campo del Mainz / FCB

En la reanudación el Barça salió con energías renovadas. Dani Rodríguez demostró todas sus cualidades con una jugada muy brillante arrancando desde el centro del campo. Jugada de crack que acabó con remate con la pierna derecha. El gol activó a un Barça mucho más fino con el balón. En estos primeros minutos de la segunda parte el Barça fue superior y rozó el tercer gol. La tuvo Nil Calderó y Dani después de una jugada muy brillante de Noah Darvich. El alemán no es muy constante en el juego pero sus apariciones son muy especiales.

El Mainz resistió, avanzó líneas y pudo empatar gracias a un desajuste defensivo entre Rangel y Kochen que aprovechó Schulz. Quedan 17 minutos para el final y al Barça le faltaron fuerzas para generar más ocasiones. Los locales rozaron el tercer gol con un remate del talentoso Gleiber al poste.

Los penaltis dejaron KO al Barça

En la tanda de penaltis Kochen estuvo muy cerca de parar dos de los primeros cuatro penaltis pero los alemanes no fallaban. En el Barça Marc Bernal no pudo anotar el 4-4. Gleiber podía clasificar al Mainz pero Kochen se lució con un paradón. La tanda continuó y el Mainz no falló ningún penalti y Pau Prim no pudo marcar el que hubiera significado el 6-6. Los jugadores del Barça quedaron muy tocados ya que después de caer en la copa del rey eliminados por el Badalona, el Mainz les dejó fuera de la Youth League. A los de Óscar López solo les resta competir por una Liga en la que son terceros a cuatro puntos del Mallorca y espanyol.