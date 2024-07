La carta de despedida de Rafa Márquez

Rafa Márquez dejó de ser el pasado domingo el entrenador del Barça Atlètic para iniciar una nueva etapa como ayudante de Javier Aguirre al frente de la selección de México. Además, con la perspectiva de quedarse como primer entrenador después del Mundial 2026 que México organizará conjuntamente con Estados Unidos y Canadá.

El Barça hizo oficial el acuerdo alcanzado con el técnico mexicano, cuya salida dejará en las arcas blaugrana algo más de tres millones, la cláusula liberatoria que tenía pactada en su contrato con el club blaugrana.

Dos días después de hacerse oficial su salida del Barça, Rafa Márquez colgó en su cuenta oficial de twitter un mensaje de despedida, agradeciendo al club blaugrana la oportunidad que le brindó poniéndolo al frente de su filial.

Carta de despedida de Rafa Márquez

"Han sido muchos días analizando la decisión sobre un nuevo reto. Me ha sido muy difícil tomar la decisión de dejar el Barcelona Atlètic y emprender un nuevo compromiso.

En mi vida nunca me ha gustado estar en una zona de confort. Busco siempre un crecimiento y estos dos años en el Barcelona Atlètic me han ayudado a darme cuenta que hay una pasión y una idea que debo seguir puliendo a base de mucho trabajo.

Agradezco la gran oportunidad que me brindó el FC Barcelona. Al presidente Joan Laporta, directivos, staff, jugadores y trabajadores del club, espero haber cumplido con los objetivos y expectativas marcadas. Como ya sucedió en mi etapa de jugador en el club, nuevamente espero que no sea un adiós si no un hasta pronto".