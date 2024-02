Cara y cruz para Darvich en la Youth League

El Juvenil del Barça se ha despedido este martes de la Youth League después de caer ante el Mainz en una injusta tanda de penaltis (6-5). El conjunto que dirige Òscar López hizo méritos suficientes para estar en el sorteo de octavos de final que se celebrará el viernes en Nyon. Los blaugrana se repusieron al gol inicial de Daniel Gleiber y dieron la vuelta al marcador con goles de Noah Darvich y Dani Rodríguez. No fue suficiente. Philipp Schulz forzó la fatídica tanda de penaltis y el Barça se despidió de la competición de manera prematura. Una noche agridulce a imagen y semejanza de uno de los que lideraron al equipo en el Stadion am Bruchweg: Darvich.

El alemán vivió la cara y la cruz del fútbol. Comandó la reacción del equipo con una actuación estelar, pero tuvo que abandonar el terreno de juego antes de tiempo por unas molestias musculares, agotado por el esfuerzo realizado.

Darvich apareció cuando el equipo más lo necesitaba para devolver la calma con un gol de '9' puro, exhibiendo esa llegada al área que hizo que el Barça invirtiera 2,5 millones este verano para traerlo del Friburgo. Corría el minuto 35 cuando Xavi Espart lanzó un centro al segundo palo para que Albert Navarro lo descolgara. Ahí estaba la figura de Darvich para cruzar de cabeza el cuero ante la desesperación de Louis Babatz, a la postre héroe del Mainz con sus dos penaltis parados a Marc Bernal y Pau Prim.

Crecido, el mediapunta alemán tomó el mando de las operaciones y empezó a sembrar el pánico en la defensa local. A la hora de juego se fue de hasta tres rivales pero no encontró rematador. Hacía pocos minutos que Dani Rodríguez había anotado el 1-2 y esta acción podía haber matado el partido.

La exigencia del encuentro le pasó factura y en una de sus incursiones sintió un pinchazo. Siguió jugando, pero estaba físicamente mermado y quedó en evidencia en el gol del empate del Mainz, en el que no atinó a despejar el cuero para evitar el centro que acabó en el 2-2. Un minuto después era sustituido por Òscar Gistau.

Darvich es una de las grandes apuestas de futuro de la dirección deportiva del Barça. El joven centrocampista aún no ha podido consolidarse en el Barça Athletic, pero su adaptación va por buen camino y después de una primera vuelta con poco protagonismo apunta a ganar peso en los esquemas de Rafa Márquez. En Fuenlabrada, hace dos jornadas, el mexicano ya le otorgó su primera titularidad.

El alemán ha confirmado en la Youth League todas las expectativas que el club tiene puestas en él, anotando dos goles en los cuatro partidos que ha disputado. También en el Mundial sub 17, en ele que guió a Alemania a la conquista del oro, dejando en la cuneta a España en cuartos de final. Probablemente, el Barça no hubiera tenido que disputar esta ronda de dieciseisavos de final de no haberse disputado este torneo, que le dejó hasta sin ocho futbolistas. Durante esas fechas llegó el 0-4 ante el Oporto que le relegó a la segunda posición del grupo.