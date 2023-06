El Brujas hace oficial la incorporación de Víctor Barberá

El delantero catalán se ha comprometido con el club belga hasta junio de 2027 Llega con la carta de libertad tras haberse negado a renovar con el Barcelona

El Brujas hizo oficial este miércoles la incorporación del delantero Víctor Barberá, que llega con la carta de libertad tras haber finalizado su contrato con el FC Barcelona. El jugador catalán se ha comprometido con el club belga hasta junio de 2027.

Víctor Barberá rechazó en su momento la oferta de renovación que le hizo llegar el club blaugrana y el día anterior ya se había despedido del Barça con un emotivo vídeo en su cuenta oficial de Instagram.

A sus 18 años, Barberá deja la disciplina del club barcelonista tras tres temporadas en los que ha demostrado su olfato goleador. Su situación en el Barça Atlètic cambió de forma radical cuando se negó a renovar.

El delantero barcelonés pasó de ser titular en las alineaciones de Rafa Márquez al banquillo y posteriormente desapareció de las convocatorias, incluidas las del Juvenil A. Su lugar lo ocupó Ángel Alarcón.

Barberá se reencontrará en el Brujas con el también ex blaugrana Ferran Jutglà, que se incorporó el pasado verano después de que el club belga abonase cinco millones de euros al Barcelona.

Víctor Barberá is one of us. 🔵⚫ #Barberá2027