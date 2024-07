El Barça tiene en su radar a dos grandes perlas del Zaragoza

La generación Sub-15 del Barça se verá reforzada este verano de manera sensible. Además de una base importante de jugadores del Infantil A, el club trabaja para incorporar jugadores del 2010 de gran nivel que elevarán el potencial de la plantilla del Cadete B que dirigirá David Sánchez.

Dos de los mejores fichajes podrían llegar de la cantera del Zaragoza. Son Buil y Borniquel. El zurdo Gorka Buil, internacional sub-14, es una apuesta segura por su brillantez mientras que Samu Borniquel es otro jugador de gran calidad que puede jugar de interior o mediocentro.

Captar los mejores talentos españoles en las edades alevines, infantiles y cadetes es clave para que los equipos inferiores del Barça puedan dar un salto de calidad. Gavi o Ansu llegaron al Barça siendo alevines mientras que Fermín se incorporó a La Masia siendo infantil. Lograr el deseo de los jugadores y de sus familias y a la vez cumplir con todos los requisitos burocráticos no es fácil y en este proceso se encuentra el Barça para cerrar dos incorporaciones de postín procedentes de la academia del Real Zaragoza.

Un mediapunta zurdo creativo

No hace falta demasiado para encariñarse con el nivel futbolístico de Gorka Buil. El mediapunta aragonés de 14 años ha jugado la última temporada con el Cadete A zaragocista pese a ser infantil. Su fútbol es alegre, vistoso. Gorka Buil es muy imaginativo, astuto y creativo.

Se trata de un zurdo que alterna la posición de interior o mediapunta con la de falso extremo. Además de un buen regate y un chut preciso, sus mejores virtudes son la elegancia y clarividencia para pasar el balón y superar líneas con su dulce toque de balón con la zurda.

Gorka Buil es un centrocampista zurdo de gran calidad del 2010 / Real Zaragoza

No solo el Barça está interesado en este jugador, hay muchos otros clubs que se han interesado por un futbolista que ha marcado tres goles en los dos partidos que ha jugado con la selección española sub-14.

Un mediocentro o interior con buen toque

Samu Borniquel no es tan vistoso ni desequilibrante como Gorka Buil pero es un perfil de centrocampista que gusta mucho en Can Barça. Samu puede ocupar con un rendimiento solvente las demarcaciones de '6' y de 8'. Es más interior que pivote pero no es un mediapunta como Gorka Buil, Borniquel es un centrocampista potente y con un gran manejo de balón. Un volante de toque que puede encajar de maravilla con el estilo de juego de la cantera del Barça.

Hugo Garcés, el otro maño

Si Gorka y Samu acaban incorporándose a La masia se encontrarán con otro jugador aragonés y con pasado en el Zaragoza. Se trata del interior Hugo Garcés que llegó de alevín al Barça. Hugo suma tres temporadas en el fútbol base blaugrana en las que ha convencido por su fútbol técnico e intenso ganándose el apelativo del 'nuevo Gavi' con merecimientos.

Hugo Garcés es un proyecto de interior fabuloso / Dani Barbeito

Todo hace indicar que Hugo coincidiría en el Cadete B con Borniquel y que Gorka Buil se incorporaría directamente al Cadete A de Arnau Blanco.