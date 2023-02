El Barça lucha ante la FIFA para no perder a Julián Araujo

El club azulgrana alegó problemas técnicos a la hora de tramitar la documentación del futbolista Mateu Alemany aseguró que “no llegamos a tiempo por un error informático, fue por 18 segundos”

El mercado no se acabó para el filial azulgrana en la medianoche del martes al miércoles. Hubo prórroga motivada por la decepción que supuso no poder inscribir en tiempo y forma al lateral derecho mexicano Julián Araujo por apenas unos segundos, 18 en concreto según admitió el director de fútbol, Mateu Alemany. El Barça no se resignó durante todo el día de ayer, otra vez intenso de reuniones y de enviar documentación, en este caso a la FIFA para tratar de probar que el problema había sido técnico y ajeno al club.

Apuesta tardía

Las negociaciones se llevaron a cabo prácticamente en el último día y es que hubo dos condicionantes que desencadenaron la apuesta por Araujo: la salida de Héctor Bellerín al Sporting de Portugal y la imposibilidad de conseguir el fichaje del brasileño Wesley, el objetivo número uno para el lateral diestro.

Fue entonces cuando se reactivó el interés por Julián Araujo, un futbolista que ya había estado en el radar de los responsables azulgranas y del que se continuaban teniendo buenas referencias. El acuerdo con el futbolista, que en el pasado se había formado en la Academy de Arizona, fue sencillo. Con Los Angeles Galaxy, su club, también hubo entente.

Pero después se dio otra una circunstancia que retrasó todo un poco más. El Barça pasó de pretender una cesión con opción de compra -se tasaba en unos siete millones de dólares- a quedarse con un 50 por ciento de los derechos del futbolista, ampliable un 40% ciento más la siguiente temporada, aunque también con la opción de cortar el contrato. Aunque hubo OK entre clubs, la demora propició una carrera contra el reloj para poder inscribir a tiempo a un futbolista del que ayer dijo Mateu: “No hay que olvidar que iba a ser para el filial”, aunque muchos le auguraban presencia en un primer equipo que no cuenta con laterales derechos natos en su plantilla, lo que sí ocurre en el Barça Atlètic con Álvaro Núñez, fijo para Rafa Márquez.

Precedentes preocupantes

La realidad es que los papeles llegaron fuera de hora y desde el club se asegura que fue debido a problemas técnicos ajenos a su voluntad. En concreto, a la hora de adjuntar los documentos en la web de la RFEF hubo dificultades para que estos cargaran. Y esta fue la principal alegación que se envió durante todo el día de ayer a la FIFA. “No llegamos a tiempo por un error informático, lo estamos analizando”, explicó Alemany en los micrófonos de Movistar antes del partido entre el Betis y el Barça”. “No sabemos qué dirá la FIFA”, añadió.

Y es que los casos anteriores similares no invitan para nada al optimismo. Desde el famoso fax del Real Madrid con De Gea a otro también de última hora de este mercado de invierno, el traspaso frustrado de Ziyech al París Saint-Germain, al parecer porque el Chelsea había enviado tres veces mal la documentación para que pasara el tiempo. En las próximas horas debería haber una respuesta. Las perspectivas no son las mejores, pero el Barça lo luchará hasta el final.