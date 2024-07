El Barça ficha a un "zurdo mágico de otro nivel" de 14 años

El Cadete A del Barça, que seguirá dirigiendo Arnau Blanco, contará esta temporada con una incorporación muy llamativa para su plantilla. Byron Mendoza es un extremo zurdo, que cumplirá los 15 años en septiembre, que puede jugar en las dos bandas del ataque o como interior en la zona ancha. Byron ha deslumbrado esta temporada en las categorías inferiores del Leganés y el Real Madrid intentó recuperar a un futbolista que pasó por La Fábrica pero que fue descartado por sus técnicos. El Barça se ha movido con habilidad, se ha avanzado al Real Madrid y ha atado a un futbolista con una clase espectacular.

Byron ya pasó por las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper para superar todos los trámites necesarios para ser nuevo jugador del Barça. Hasta que no cumpla los 16 años no podrá firmar su primer contrato profesional pero su incorporación a La Masia ya es un hecho.

Poder residir en La Masia es precisamente uno de los factores que han convencido a este jugador a dar el paso para mudarse a Catalunya y unirse al club blaugrana. Esta temporada Byron apunta a ser uno de los referentes del Cadete A y en principio apunta a jugar como extremo izquierdo.

Roger Rodríguez, entrenador del Cadete A del Fornells, lo ha podido seguir en directo hoy en el Donosti Cup y ha quedado maravillado. Nos ponía en sobre aviso en las redes sociales y hemos querido confirmarlo.

Consultado por Sport Roger ha explicado que ha quedado prendado con las cualidades de Byron Mendoza: "Hacía tiempo que no veía un jugador así, es de otro nivel. Tiene una zurda mágica pero es que además es muy rápido y no solo desequilibra por fuera ya que también lo hace por dentro. Es una maravilla que además tiene un chut exterior bestial y no es nada individualista, sabe asociarse muy bien".

Byron Mendoza ha llamado la atención del Barça jugando en el Leganés / Leganés

Estamos avisados. Sport seguirá de cerca su crecimiento como el del resto de promesas de la cantera del Barça.

El gol de Byron Mendoza con la Comunidad de Madrid en el partido contra Cataluña / Twitter

El Cadete A de Arnau Blanco contará con una base fundamental del Cadete B que dirigió esta última temporada David Sánchez y a los Orian Goren, Michal Zuk, Genís Clua o Ebrima Tunkara se les sumará el talento del centrocampista Xavier Miràngels y de Byron Mendoza, un extremo que puede hacer las delicias de los espectadores que se acerquen a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí.