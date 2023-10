El Barça Atlètic salva un punto tras una nueva expulsión

Los de Rafa Márquez empezaron mal, pero un golazo de Héctor Fort permitió igualar En la segunda mitad, Unai vio la roja directa y los azulgranas lograron sobreponerse

El Barça Atlètic buscaba enlazar por primera vez esta temporada dos victorias consecutivas. No pudo ser, pero visto lo visto, el punto fue bueno, pues los de Rafa Márquez jugaron casi toda la segunda mitad pcon uno menos por la expulsión de Unai Hernández. Es el tercer jugador del filial que ve la roja esta temporada tras las de Fermín y Mika Faye.

FICHA TÉCNICA Primera RFEF FCB 1 ________________ 1 CEL ALINEACIONES Barça Atlètic Marc Vidal; Héctor Fort (Trilli, 87'), Cubarsí, Sergi Domínguez, Gerard Martín; Marc Casadó, Moha (Bernal, 87'), Unai; Pau Víctor, Percan (Alarcón, 70') y Pocho (Cuéllar, 70'). Celta Fortuna Coke Carrillo; Javi Rodríguez (Bruno, 85'), Yoel Lago (Iván, 73'), Joel López; Javi Rueda (Fer, 67'), Damián (Javi Domínguez, 67'), Miguel Román, Hugo Álvarez, Raúl Blanco, Pablo Durán (Lucas, 85') y Alfon. Goles 0-1 M.27 Hugo Álvarez; 1-1 M.40 Héctor Fort. Árbitro Ramo Andrés (Comité aragonés). TR: Unai Hernández (52'). TA: Pau Cubarsí (5'), Marc Vidal (90')/Yoel Lago (72'), Iván (91'), Lucas (94'). Incidencias Partido de la Jornada 6 del Grupo 1 de la Primera RFEF disputado en el Estadi Johan Cruyff ante 1.475 espectadores.

Mal arranque

Sorprendido y a merced de su rival. Así estuvo durante muchos minutos del primer tiempo el Barça Atlètic. Los de Rafa Márquez se encontraron a un rival que, dispuesto con un 3-4-3, presionaron mucho la salida de balón de los azulgranas, consiguieron recuperarlo y generar muchas ocasiones de gol.

Empezando por el disparo a la base del poste de Raúl Blanco a los seis minutos. Fue la más clara, pero no la única. También Alfon y el propio Raúl Blanco merodearon el gol hasta que llegó, con total justicia, a los 23 minutos. Fue en una brillante acción de estrategia a la salida de un córner, culminada por Hugo Álvarez.

El Barça Atlètic necesitaba reaccionar y Márquez corrigió algunos aspectos que le dieron resultado. Cambió de posición a los centrales y el lateral Héctor Fort se fue más hacia zonas interiores, dejando muchos metros de banda derecha al Pocho.

Y antes del descanso, el gol que marcó un giro del partido. Jugada elaborada y Héctor Fort que asumió la responsabilidad, se ademtró en la mediapunta y soltó un gran zapatazo para empatar cuando más se necesitaba. Un gol al más 'puro estilo Joao Cancelo'.

Roja a Unai

Que dio alas al filial azulgrana. Incluso Percan pudo darle la vuelta con un buen cabezazo y lo probó Marc Casadó de lejos. La segunda mitad estuvo muy condicionada por la roja a Unia Hernández tras una dura entrada, pero quizás rigurosa, se pudo quedar la amonestación en una amarilla. El jugador no la discutió.

A partir de aquí, se preveía un partido muy complicado para los de Márquez, pero el Barça Atlètic supo jugar en inferioridad. Incluso mejor de lo que lo había hecho con once. El Celta no supo llegar tanto, no encontró claridad, se ordenó bien el cuadro azulgrana y Marc Vidal siguió muy seguro bajo palos.

Regresó Alarcón que mostró muy buenas maneras e incluso Pocho y Cuéllar pudieron marcar. El internacional boliviano optó por pasar antes de culminar la jugada y la acción se perdió, pero en definitiva, un punto que sabe bien debido a las circunstancias.