Barça Atlètic: Márquez tendrá a los azulgranas de la sub-19... y espera a Torre

Pablo Torre puede debutar esta noche con la sub-21 y también estar mañana con el filial ante el Bilbao Athletic, al igual que Arnau Tenas Barça y RFEF llegaron, además, a un acuerdo para liberar a los azulgranas de la sub-19 en dinámica del Barça Atlètic, que viajan esta noche

Pablo Torre puede hacer 'doblete' este fin de semana. Esta tarde, a las 20.00 horas, el cántabro puede sumar su primera internacionalidad con la Rojita sub-21, un debut que ilusiona al futbolista. Y mañana sábado, la idea es que refuerce al filial azulgrana (19.00 horas) frente al Bilbao Athletic, aunque todo dependerá de una última reunión tras el partido.

Torre estaría acompañado de Arnau Tenas, un habitual de estas situaciones y que ya sabe lo que es jugar con la selección y el filial en días consecutivos o viajar con el primer equipo y al día siguiente, estar bajo palos en el Barça Atlètic. Para Pablo Torre sería la primera vez. Los dos viajarían mañana mismo por la mañana de Sevilla a Barcelona para incorporarse al equipo de Rafa Márquez.

El mexicano espera a Pablo Torrecon los brazos abiertos. No en vano, el segundo equipo azulgrana no vence en el Estadi Johan Cruyff desde la única y última vez que Torre jugó con el Barça Atlètic. Fue ante el Real Murcia (2-0) y jugó los noventa minutos. De todos modos, su participación con el filial dependerá de los minutos que disponga y de que no sufra ningún percance.

También podrá contar Rafa Márquez con los jugadores de la sub-19 que están en dinámica del Barça Atlètic, liberados tras las negociaciones entre el club y la RFEF de jugar mañana (11.00 horas) en San Pedro del Pinatar ante Japón. Fabio Blanco, Ilias, Álex Valle y Víctor Barberá estarán a disposición de Márquez.

A Chadi también se le espera

El último refuerzo es el de Chadi Riad, que estaba concentrado con al selección de Marruecos sub-23 y que también llegará a tiempo para ayudar a su equipo, el Barça Atlètic.