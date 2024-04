Barça Atlètic-Lugo: horario, dónde ver por TV y alineaciones probables del partido de Primera RFEF

El Barça Atlètic sigue segundo a pesar de que solo ha podido sumar 1 punto en los últimos dos partidos (empate en casa ante Arenteiro y derrota dolorosa en Salamanca), pero en una categoría tan competida como es la Primera RFEF, no está permitido despistarse. Los de Rafa Márquez necesitan recuperar la buena línea para consolidarse en plazas de play-off, una vez que los últimos tropiezos le han alejado del ascenso directo, pues el Deportivo ya le saca a los azulgranas 6 puntos.

En las últimas jornadas, jugadores importantes en dinámica del primer equipo y el propio club han hecho un esfuerzo para atender a las necesidades tanto de Xavi Hernández como de Rafa Márquez, y así, futbolistas como Héctor Fort, Casadó, Guiu o Mika Faye -este, en dos ocasiones- han hecho kilómetros y kilómetros para 'compaginar' los dos dos equipos.

Pero una cosa es reforzar para jugar y otra, poder entrenarse y preparar los partidos con los futbolistas que van a saltar al césped. En este sentido, Márquez ha podido contar estos días con dos refuerzos de lujo: el capitán Marc Casadó y el ariete Marc Guiu.

Pueden ser importantes para un partido ante el Lugo que se volverá a perder Trilli. El lateral regresó ante Unionistas y volvió a sufrir una lesión muscular que le deja ya sin apenas opciones esta temporada.

Trashorras intenta reflotar al Lugo

El filial azulgrana se medirá a un rival que puede quedarse esta jornada sin opciones matemáticas de play-off y que mira peligrosamente hacia abajo, aunque tiene el descenso a 6 puntos y en buena lógica, no debería sufrir. Pero es una temporada dura para los lucenses, que era uno de los grandes candidatos a recuperar la categoría perdida.

Desde mitades de febrero, el cuadro lucense se ha encomendado a un exazulgrana, Roberto Trashorras, para enderezar la nave. Reto complicado para un equipo que encadena tres derrotas consecutivas. "Hay que levantarse, insistir es la única manera", aseguró en la previa, no sin antes reconocer que "el Barcelona es el equipo que más me ha marcado". El ex del Real Madrid Castilla, Sergio Aguza, es baja por sanción. En el Lugo milita el ex del filial azulgrana, Antonio Aranda.

Horario y dónde ver el Barça Atlètic-CD Lugo

El partido entre el Barça Atlètic y el Club Deportivo Lugo se jugará este domingo 21 de abril a las 16.00 horas en el Estadi Johan Cruyff.

El club espera que se registre otra gran entrada, como en el último partido en casa contra el Arenteiro.

El partido, correspondiente a la Jornada 33 del Grupo 1 de la Primera RFEF, se podrá seguir por el canal Esport3 y por la plataforma FEF TV.

Los posibles onces del Barça Atlètic-Lugo

Barça Atlètic: Marc Vidal; Marc Casadó, Mbacke, Faye, Gerard Martín; Moha, Marc Bernal, Unai; Naim, Marc Guiu y Pau Víctor.

Lugo: Lucas Díaz; Johaneko, Carlos Julio, César Morgado, Gorka Pérez, Alberto López; Thiago Ojeda, Jozabed, Mario da Costa, Nacho Quintana; y Willy Ledesma.

Árbitro: Juan Antonio Campos Salinas, del Comité Murciano.