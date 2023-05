Barça Atlètic-Intercity: a por una victoria de play-off

El filial azulgrana será matemáticamente equipo de play-off si derrota al Intercity en el Estadi Johan Cruyff (20.00 horas) "Se ha vuelto el gran objetivo y no queremos dejar escapar esta oportunidad", aseguró Rafa Márquez en la previa

Hoy tiene que ser el día. Pocos se podían esperar cuando empezó la temporada con un nuevo técnico sin apenas experiencia en los banquillos y el equipo más joven, y con diferencia, de la categoría, que a tres jornadas para el final, el Barça Atlètic podría clasificarse matemáticamente para el play-off de ascenso a Segunda División. Los inicios de Rafa Márquez no fueron sencillos, pero el mexicano ha logrado crear un grupo compacto, muy unido y que confía en sus posibilidades. Un grupo que este sábado será de play-off si derrota al Intercity en el Estadi Johan Cruyff.

Los azulgranas quieren prolongar su fenomenal racha que ya es de 13 partidos consecutivos sin perder. Técnico y plantilla hicieron llamamiento y esperan que el Johan Cruyff empuje hacia el objetivo, aunque el horario (se juega a las 20.00 h.) es poco habitual en la categoría y no acompaña. Pero este equipo se ha ganado un gran ambiente esta tarde y celebrarlo todos juntos.

Las cuentas

Rafa Márquez no ha querido hablar abiertamente de play-off hasta que ha sido tan evidente que ha pasado a ser “el gran objetivo”, y es que “ya no lo tenemos tan complicado, lo tenemos a una victoria y no queremos dejar pasar esta oportunidad”, admitió el mexicano a los medios del club.

La victoria garantiza matemáticamente acabar la Liga regular entre los cinco primeros y buscar la mejor posición posible en las dos fechas restantes. Si el filial no suma los tres puntos, entonces habrá que esperar que el Murcia no consiga mejor resultado que los azulgranas mañana en casa frente al Castellón. Los ‘pimentoneros’, sextos, tienen seis puntos menos y el goal-average perdido con el Barça Atlètic.

Enfrente, un Intercity que lucha por no caer en descenso y que está inmerso en problemas económicos que no garantizan su supervivencia. Lejos queda el partido de Copa del Rey contra el primer equipo en el Rico Pérez de Alicante, cuando plantaron cara y quedaron 3-4.

Desde hace unas jornadas, hay nuevo entrenador en la figura de Alejandro Sandroni y Márquez explicó que “les ha dado más orden. Es un equipo fuerte, intenso, con individualidades y experiencia”, alertó el mexicano.

Sin Román Vega

El técnico se ha quedado sin un lateral izquierdo específico por la convocatoria de Román Vega con Argentina para el Mundial Sub-20, así que lo más probable es que Diounkou vaya al carril y entre en el eje Zalaya para acompañar a Chadi.

Aleix Garrido y el ‘Pocho’, que entre semana jugaron con el Juvenil Copa de Campeones, se ejercitaron ayer con el filial, aunque no son titulares en un once muy estable, sobre todo en la medular y el ataque. El equipo está muy claro y las cuentas para el play-off, también.

Posible onces

Barça: Arnau Tenas; Álvaro Núñez, Zalaya, Chadi, Diounkou; Marc Casadó, Carbonell, Moha; Luismi Cruz, Roberto y Estanis.

Intercity: Manu Herrera; Guillem Jaime, Álvaro Pérez, Vadik Murria, Ferroni; Martín Bellotti, Undabarrena, Nsue; Soldevila, Miku y Piñán.

Árbitro: Monter Solans (Comité aragonés).

Jornada 36 | Estadi Johan Cruyff | 20.00 horas