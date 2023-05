El Barça Atlètic descarrilla ante el Intercity y el play-off deberá esperar

Los azulgranas empezaron muy fríos y aunque reaccionaron con diez, se cumplió la ley del ex con los goles de Soldevila y Pol Roigé La única opción de certificar el play-off esta jornada es que el Murcia pierda en casa este domingo contra el Castellón

Trompazo en el momento más inesperado. El Barça Atlètic necesitaba una victoria ante el Intercity para ser matemáticamente equipo de play-off, pero los de Rafa Márquez salieron en frío, encajaron un gol temprano, se quedaron con diez antes del descanso y aunque en la segunda mitad nunca bajaron los brazos y rozaron el empate con un balón al larguero de Luismi Cruz, Pol Roigé acabó marcando el segundo el añadido para cumplir la ley del ex.

FICHA TÉCNICA Primera RFEF BAR 0 ________________ 2 INT ALINEACIONES Barça Atlètic Arnau Tenas; Álvaro Núñez, Zalaya, Chadi, Diounkou; Marc Casadó (Txus Alba, 83'), Carbonell, Moha; Luismi Cruz (Fabio, 83'), Roberto (Aranda, 76') y Estanis (Juanda, 46'). Intercity Manu Herrera; Guillem, Rafa Gálvez (Vadik, 33') (Kecojevic, 60'), Álvaro, Cristo; Undabarrena, Burlamaqui (Miguel Marí, 60'); Aarón Piñán, Xemi, Soldevila (Nsue, 69') y Miku (Pol Roigé, 69'). Goles 0-1 M.13 Soldevila. 0-2 M.94 Pol Roigé. Árbitro Monter Solans (Aragonés). Expulsó en el minuto (45+1) por doble amonestación a Carbonell (7' y 45+1). TA: Álvaro Núñez (30'), Estanis (37'), Juanda (55')/Manu Herrera (44'), Vadik (45+4), Cristo (52'), Aarón Piñán (81'), Undabarrena (82'), Kecojevic (93'). Incidencias Partido de la Jornada 36 del grupo 2 de la Primera RFEF jugado en el Estadi Johan Cruyff ante 1.561 espectadores.

Soldevila se reencuentra con el gol

Desde el primer minuto se percibió que no tenía el día el filial y que el Intercity sabía muy bien a lo que jugar. Los alicantinos presionaron y fueron superiores a un filial que apenas pasaba del centro del campo. Y apareció Oriol Soldevila, el autor del hat-trick en la Copa del Rey contra el Barça (3-4) y que desde ese día no había vuelto a marcar. Solde lo hizo ante su exequipo a los 13 minutos. El barcelonés aprovechó un pase del insistente Aarón Piñán.

El decorado no cambió y al Barça Atlètic le costó un mundo reaccionar. Piñán tuvo el segundo y obligó a lucirse a Arnau Tenas. Lo mejor que le podía pasar a los de Márquez era la llegada del descanso, pero antes del camino de los vestuarios, Carbonell vio la segunda amarilla, rigurosa, y fue expulsado. Además de lo que supuso en el partido, no estará la próxima jornada en La Nucía y tampoco Álvaro Núñez y Estanis, por acumulación de cartulinas.

Luismi Cruz rozó el empate

Juanda entró por Estanis en la reanudación y entre el colombiano y Luismi Cruz le dieron otro aire al Barça Atlètic. En el minuto 53, una jugada pudo cambiar el partido. Luismi, el especialista desde el libre directo, disparó al travesaño y el balón salió fuera. Una lástima y la prueba definitiva de que no fue la tarde del filial.

El sevillano la volvió a tener a pase de espaldas de Roberto. Su chut lo blocó Manu Herrera, pero mantuvo al filial en el partido. No hay dos sin tres y en el 66'. primero Roberto no llegó y después, entre Undabarrena y Xemi le quitaron el remate al propio Luismi, jugándose un penalti que no se pitó.

El filial acusó el esfuerzo en la recta final, Piñán tuvo el segundo de chut desviado y la sentencia llegó ya en el añadido. Otro ex del Barça, Pol Roigé, culminó con un chut raso y cruzado una buena acción centrada de los alicantinos, plagados de problemas y con la amenaza de la desaparición, pero que sumaron tres puntos de oro para la permanencia.