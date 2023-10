El Barça Atlètic se da de bruces contra un muro en Zubieta

El solitario tanto de Jon Martín fue suficiente para que el Sanse se llevase los tres puntos en el duelo de filiales Los azulgranas siguen gafados fuera del Johan, registrando tres derrotas en sus cuatro partidos como visitantes

El Barça Atlètic sigue gafado fuera de casa. El filial azulgrana azulgrana aterrizaba en Zubieta esperanzado por la victoria cosechada ante el Tarazona, pero el Sanse volvió a mostrarle lo difícil que es sumar de tres en Primera RFEF. El solitario tanto de Jon Martín fue suficiente para garantizar el triunfo de los donostiarras en el duelo de filiales, y los pupilos de Márquez conocieron su tercera derrota en los cuatro partidos disputados lejos del Johan.

El choque entre filiales se prometía apasionante, pero los primeros compases del partido fueron algo broncos. Las constantes interrupciones en forma de infracciones, que se saldaron con una amonestación para cada equipo y la lesión de Gorrotxategi a los 10 minutos, repercutieron directamente en el ritmo del partido, y apenas hubo acciones relevantes en el primer cuarto de hora.

Todo cambió tras la primera ocasión, un tiro lejano de Faye que a punto estuvo de sorprender a Ayesa. Ambos contendientes despertaron, alternándose el dominio de partido. En las fases de control azulgrana, destacó por encima del resto Marc Casadó, que por momentos pareció abarcar todo el centro del campo.

El espectáculo mejoró, pero ambos conjuntos acusaron la falta de atino de sus atacantes. El partido parecía abocado a las tablas antes del descanso, pero el Sanse asestó un doloroso golpe en la última jugada del primer tiempo. Aprovechando un servicio de esquina, Jon Martín emergió entre centrales para conectar un testarazo al que no pudo llegar Marc Vidal.

Rafa Márquez necesitaba mover ficha para reaccionar al tanto donostiarra, así que apostó por el talento. Noah Darvich saltó al césped tras el paso por vestuarios por Goujón, y apenas necesitó unos minutos para forzar una falta peligrosísima en la frontal del área. El propio Darvich se encargó de ejecutar el lanzamiento, pero se topó con la barrera.

El filial azulgrana mostraba evidentes signos de mejora en el segundo acto, pero sufrió en sus carnes la solidez defensiva que caracteriza al Sanse. A pesar de monopolizar el balón, apenas pudieron generar ocasiones de peligro. La más clara llegó en el tramo final, de nuevo obra de Darvich, pero Ayesa respondió con una gran parada.

No se puede decir que el Barça Atlètic no lo intentó. Los pupilos de Márquez terminaron el partido en campo contrario, con un lanzamiento de falta que no encontró destinatario como última jugada. A pesar de su empeño, no lograron dar continuidad a la victoria en calidad de visitante obtenida en el campo del Tarazona, primera y de momento única de la temporada.