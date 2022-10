Barça Atlètic-Cornellà: salir del bache es obligado para el filial

Los azulgranas acumulan cuatro derrotas seguidas y delante tiene a un Cornellà que suma seis partidos sin perder Los de Márquez, con el 'refuerzo' de Arnau Tenas, deben recuperar la fiabilidad, ya que podrían caer en zona de descenso si no logran ganar

La reacción del Barça Atlètic ya no puede esperar más, pues los azulgranas, en caso de no ganar esta tarde, corren serio peligro de caer en zona de descenso por primera vez esta temporada. No lo tendrán nada fácil los de Rafa Márquez, que enfrente se verán las caras con un Cornellà que está siendo una de las grandes revelaciones y que, en los últimos seis partidos, ha ganado cuatro y empatado dos.

En cambio, el filial del Barça ya acumula cuatro derrotas seguidas, un varapalo para un equipo que tocó fondo la pasada jornada en Las Gaunas. No queda otra que levantarse y volver a ser el equipo fiable defensivamente y con argumentos atacantes de las primeras fechas. El propio Márquez se responsabilizó de la debacle tras caer goleado 4-0 ante el SD Logroñés, pero esta tarde, y delante de la afición, es el día para pasar de las palabras a los hechos.

Mover el equipo

El técnico mexicano, que cuenta con las bajas de Estanis y Zaca, podrá contar con Alpha Diounkou tras su lesión, aunque el senegalés no partirá seguramente de inicio. Los cambios seguramente llegarán en el centro del campo, donde se espera la titularidad de Marc Casadó, y en ataque, quizás con la inclusión de Juanda. También podría entrar Román Vega en el lateral izquierdo. En cualquier caso, la reacción no vendrá por un nombre concreto, sino por el colectivo.

Aunque hasta hoy no se dará a conocer la convocatoria para este choque, se espera al osonense Arnau Tenas bajo palos. Anoche estuvo en Mestalla, pero con margen suficiente para capitanear al equipo y sustituir a Nil Ruiz, que jugó en Logroño en un mal día para todos.

En el Cornellà, por su parte, destaca la baja por sanción de Alfred Planas, expulsado por doble amonestación en el pasado partido contra La Nucía (0-0). El míster, Gonzalo Ruitort, mantendrá el bloque que está dando tan buen resultado.

Márquez: "Alves es un aliciente para los chicos"

Rafa Márquez espera que no se repitan los fallos de partidos anteriores, aunque quiso lanzar un mensaje optimista. “Hay que conceder menos errores y es normal por la juventud que en estos momentos haya presión y nerviosismo, pero hemos trabajado muy bien estas dos últimas semanas y veo actitud y carácter. Hay tiempo para recuperarnos”, vaticinó el técnico del filial, que se refirió a la presencia de Alves en los entrenamientos: “Afecta en lo positivo y es un aliciente para los chicos. Trabaja como uno más y es un plus para nosotros poder ayudarle para mantenerse en forma”, de cara a la opción de jugar el Mundial.

Los posibles onces

Barça Atlètic: Tenas; Álvaro Núñez, Pelayo, Chadi, Román Vega; Marc Casadó, Txus Alba, Luismi Cruz; Ilias, Victor Barberá y Juanda.

Cornellà: Lucas Anacker; Kike López, Andreu Hernández, Blanco, Redru; Folch, Nana; Muntadas, Fullana, Nahuel; y Enri.

Árbitro: Escriche Guzmán (valenciano).

Estadi Johan Cruyff. 19.00 horas.