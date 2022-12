El Barça Atlètic busca relanzar su candidatura ante el Intercity

Los de Rafa Márquez quieren su segunda victoria a domicilio para volver a aspirar al ascenso Los blaugrana necesitan regularidad en el juego y resultados para recortar diferencias con el play-off

Toca encontrar la regularidad necesaria para optar a algo más que habitar la zona de nadie en la clasificación. El Barça Atlètic se está mostrando demasiado inconsistente para alcanzar una velocidad de crucero con la que relanzar su candidatura al ascenso. Una buena oportunidad la tiene este sábado por la tarde en Alicante (Polideportivo Sant Joan, 18:00), ante un equipo con aspiraciones altas, pero que ocupa la zona de descenso. Sumar los tres puntos significaría lograr la segunda victoria a domicilio de la temporada y empezar a soñar otra vez.

Rafa Márquez, en declaraciones a los medios oficiales del Barça, aseguraba que “no va a ser nada fácil, es un equipo con gente importante, con experiencia, que ha invertido bastante, pero no está pasando por su mejor momento”. También pidió a sus jugadores que mantengan “la concentración noventa minutos” para que “no nos vuelva a pasar lo que pasó el partido pasado en esos primeros minutos. Hay que seguir mejorando”, acabó. El técnico mexicano no puede contar con Nil Ruiz, con molestias en el codo del brazo derecho. Tampoco estará Pablo Torre, que, pese a estar previsto que reforzara al filial durante el Mundial, no entró en la convocatoria.

Intercity: Manu Herrera, Nsue, Vadik, Álvaro Pérez, Cristo Romero, M. Mari, Aarón Piñán, Bellotti, Etxaniz, Cristian Herrera y Pol Roigé.

Barça Atlètic: Arnau Tenas, Álvaro Núñez, Pelayo, Chadi Riad, Álex Valle, Casadó, Álvaro Sanz, Txus Alba, Ilias, Barberá y Juanda.

Árbitro: Sánchez Villalobos (Andalucía).