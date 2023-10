Arnau Pradas, el zurdo virtuoso que no quiere perder la estela de Lamine

Los dos primeros goles de Arnau Pradas contra el Huesca sirvieron para sumar la quinta victoria consecutiva del Juvenil A El de Manresa es un extremo zurdo virtuoso que engaña a sus marcadores con regates de una gran calidad

Las bajas del Juvenil A lo situaron por primera vez como titular y Arnau Pradas se exhibió.

El Huesca sufrió el talento desbordante de un jugador con una técnica excepcional. Su juego es muy vistoso, ya que el dominio que tiene Arnau del balón con su pierna más hábil es extraordinario. Es un artista. Su toque de balón está al alcance de los virtuosos. Arnau es un extremo atípico porque no destaca por la velocidad ni por sus desmarques al espacio, lo suyo es desequilibrar con la pelota enganchada al pie a base de talento puro.

Contra el Huesca Nil le sirvió el primer gol y Juan inició la jugada del segundo que llegó gracias a una acción mágica del manresano. La mejor acción del partido de Pradas fue una conducción de campo a campo donde fue sorteando rivales con una finura especial. Arnau es habilidoso hasta límites insospechados.

El regate es una especialidad que se está perdiendo, pero Pradas lo domina como pocos. Este tipo de jugadores no pueden desaparecer nunca de la élite del fútbol.

Arnau Pradas tiene 17 años y juega en el Barça desde que era prebenjamín. Empezó como lateral, pero en el fútbol-11 se consolidó como extremo. Hasta el Cadete B jugaba más de '7' a perna cambiada. La temporada pasada jugó con el Juvenil B y en este curso de momento ha jugado poco. Juan Hernández y sobre todo Dani Rodríguez son dos jugadores de gran proyección que actúan en su posición. Pradas sabe que su progresión pasa por aprovechar las oportunidades y seguir creciendo a fuego lento.

La conexión con Lamine

Con el Juvenil B marcó 7 goles, pero en las dos temporadas en las que fue cadete sumó 27 goles. Seguramente su mejor temporada fue en el Cadete A de Iván Carrasco cuando compartió delantera con Lamine Yamal. Era la temporada 2021-22 y Pradas marcó 17 goles mientras que Lamine anotó 20 goles. Lamine actuaba de falso '9' mientras que Arnau ejercía de '11'. Su conexión era mágica. Dos zurdos de una técnica exquisita que se buscaban y retroalimentaban.

🎥| ⚽Goal! Arnau Pradas just toying with Sant Andreu goalkeeper there. 3-0 Cadet A pic.twitter.com/lBG6m9pTbA

Dos prodigios que tuvieron un camino diferente cuando acabó la temporada. Mientras Arnau peleaba por un sitio en el Juvenil B, Lamine se salía con el Juvenil A y llamaba a las puertas del primer equipo.

Arnau sabe que tiene que mejorar su intensidad defensiva y la regularidad para explotar su zurda de oro con más constancia. ¿Los volveremos a ver juntos? Los 'gourmets' de buen paladar futbolístico lo agradecerán. Tiempo al tiempo.

Fucking great long pass by Landry and great goal scored by Arnau Pradas ! Awesome teamwork of @Davidsanchezd ’s Infantil A! pic.twitter.com/WOHSJ3S6BD