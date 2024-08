Apuesta estratégica del Barça por el hermano de Ilaix

Roberto Tomás y Baba Kouroma serán los dos cadetes nacidos en el 2009 que formarán parte de la plantilla del Juvenil B. El ascenso de Roberto Tomás era esperado ya que el alicantino jugó la temporada pasada en el Cadete A. El hermano de Ilaix completó la temporada pasada con el Cadete B y con solo dos partidos oficiales en el Cadete A la dirección del fútbol base ha decidido promocionarlo al Juvenil B.

Tanto Roberto como Baba mantendrán ficha de cadete, como sucedió la temporada pasada con Guille, Gistau, Toni y Natali, pero su dinámica en los entrenamientos y partidos será con el equipo de Pol Planas. De Baba Kouroma se valora que, por su físico, el salto a la Liga Nacional Juvenil será muy poco traumático.

Una trayectoria singular

Baba llegó al Barça en la primavera del 2021 pero hasta noviembre del 2022 no pudo jugar por razones burocráticas. Se pasó muchos meses entrenando y sin poder competir ni siquiera en torneos amistosos. En el Infantil A de David Sánchez en el curso 2022-23 evolucionó de manera progresiva añadiendo a sus indudables cualidades físicas y técnicas muchas mejoras tácticas.

En la pasada temporada Baba volvió a coincidir con David Sánchez en el Cadete B, equipo con el que sumó 23 titularidades en los 24 partidos oficiales que acumuló. Su posición varió entre las demarcaciones de central zurdo, mediocentro e interior izquierdo anotando cuatro goles. Con el Cadete A de Arnau Blanco, jugó dos partidos oficiales y destacó su presencia en el MIC, dónde el Barça se consagró como campeón.

Ebrima Tunkara y Baba celebran ganar el MIC en la categoría Sub-16 / Rubén García/MICFootball

Baba Kouroma estará esta temporada a las órdenes de Pol Planas, uno de los grandes formadores de La Masia. Baba empezó a jugar en su Guinea natal en la calle. Lo hacía descalzo y sin estar federado en ningún club. Así fue como aprendió a jugar de manera natural y anárquica lejos del fútbol académico.

La excelencia técnica, su mejor virtud

En el Barça están puliendo a un jugador con unas virtudes innatas que está creciendo en los aspectos colectivos. Un aspecto importante pasa por definir su posición. Se valora su enorme polivalencia pero siempre es importante que un jugador tenga definida su demarcación original. Baba apunta a centrocampista y habrá que ver si se consolida como interior o bien suma más minutos de '6'.

Baba Kouroma es un centrocampista zurdo de virtudes muy llamativas / Dani Barbeito

El futbolista de origen africano suele tener la etiqueta de 'jugador físico' porque normalmente son jugadores de enormes cualidades atléticas, pero además de su fuerza y potencia, en el Barça apuestan por Baba por su gran técnica. Baba es un zurdo que brilla por su increíble calidad para controlar el balón y que destaca por su capacidad para chutar y asistir con precisión. En grandes espacios luce su capacidad para superar líneas y llegar con potencia desde atrás y en espacios reducidos desnivela por su finura.

Un carácter positivo

En La Masia, donde reside desde abril del 2021, Baba es muy querido y apreciado. El hecho de que sea un chico trabajador y muy humilde y con un gran corazón se suma a un carácter muy competitivo. El Barça quiere pulir a una perla al que pocos relacionan con su hermano Ilaix Moriba, que en realidad se llama Moriba Kouroma. Ilaix es un apodo de origen religioso. Baba quiere seguir su propio camino y llegar a debutar en el primer equipo como logró su hermano que actualmente milita en el Celta. Los lazos familiares para Banba no acaban aquí. En el Ibiza juega su otro hermano Lass Kouroma. Lass, de 20 años, es otro centrocampista de la saga de los Kouroma Kouroma.

Ebrima tendrá que esperar

El centrocampista de La Masia Ebrima Tunkara podría haber sido otro cadete que saltase esta temporada al Juvenil B. El prometedor interior zurdo gambiano no lo podrá hacer hasta que cumpla 15 años. La normativa no permite a los menores de 15 años competir en categorías juveniles. Ebrima destacó con un fútbol espectacular la temporada pasada tanto en el Cadete como en el Cadete A. Hasta el día 10 de marzo del 2025, Ebrima no cumplirá 15 años y se mantendrá en el Cadete A de Cesc Bosch.