Albert Sánchez: "Aún no he podido hablar con Flick, pero confía mucho en La Masia y el modelo"

El entrenador del Barça Atlètic, Albert Sánchez, atendió a SPORT tras el primer encuentro de pretemporada ante L'Escala. El técnico disfruta de su gran oportunidad tras la inesperada salida de Márquez hace solo unos días. Hablamos con él de sus primeras sensaciones, de nombres propios y de cómo va la planificación.

Primeras impresiones tras el primer partido... ¿le falta rodaje al equipo?

Sí, es el primer partido y llevamos solo diez sesiones. Tenemos un equipo muy joven, de momento todos juveniles, pero bueno contento con el equipo. No con el resultado, porque no nos gusta perder nunca, pero las sensaciones creo que han sido buenas. Al final nos lo hemos tomado como una sesión más de entrenamiento, hemos hecho dos equipos: 45 minutos para cada uno. Y creo que hay muchas cosas por mejorar, estamos empezando, pero creo también que se han visto cosas positivas.

¿Empezar con chavales que muchos de ellos no estarán durante la temporada es dificultad una oportunidad para verlos?

Bueno, yo siempre intento ver lo positivo de las cosas, así que lo veo más como una oportunidad. Nos sirve para poder conocer a los que vienen de abajo y poder echar mano de ellos cuando los necesitemos. Al final la temporada pasada debutaron 16 juveniles y un cadete y la idea de este año es tirar de abajo también. Entonces, esta semana y la que viene es un buen momento para transmitirles lo que queremos y conocerlos también.

¿Cómo fue tu fichaje?

Cuando sale la noticia de la salida de Márquez, el club se pone en contacto conmigo, me dicen que de momento cojo el equipo de manera provisional y bueno creo que lo cogimos con mucha naturalidad tanto el club como yo. Empezamos a trabajar con un staff con bastante gente nueva y el jueves me dijeron que confiaban en mí para liderar el proyecto. Y nada con la misma naturalidad. Dando un pase adelante pero bien. Lo afrontamos con naturalidad y responsabilidad porque venimos de dos años de muy importante y hay que seguir de la misma manera en la formación y la competitividad.

Aparte de la formación, ¿el objetivo sigue siendo los playoffs después de lograr dos seguidos?

Bueno, aquí ningún año nos marcamos el objetivo playoff. El objetivo aquí es la formación de jugadores y estar al servicio del primer equipo. Que el primer equipo pueda echar mano de nosotros y que los chicos estén preparados como se ha dado sobre todo el último año. Luego, por supuesto, está el tema competitivo porque somos el Barça. Vamos a ir a ganar los 38 partidos. Pero vamos a ir partido a partido, pero el playoff no es un objetivo que se marque el club ni nosotros.

¿Has podido hablar con Flick?

No, simplemente un saludo informal porque no hemos coincidido prácticamente. Ellos se marcharon a Estados Unidos y no tuvimos la oportunidad, pero seguro que tenemos una muy buena comunicación cuando vuelvan y también él confía mucho en La Masia y el modelo y seguro que la comunicación será muy buena.

Tema fichajes, ¿cuál es la situación en general y de Piera, que está a prueba, en particular?

Bueno, tema fichajes estamos en ello. Llevamos semanas viendo jugadores, posiciones que queremos reforzar y va bien. Hemos incorporado a Raúl Da Costa y estamos a la espera de cerrar algunas incorporaciones.

¿Y Juan Piera?

Bueno, Piera ha empezado a entrenar con nosotros, ya estuvo el año pasado también y vamos a ver qué tal.

A Mbacke lo esperas para octubre y de Alarcón ¿qué sabes?

Mbacke sí, está recuperándose de la lesión de tobillo y Alarcón también está recuperándose con primer equipo de su lesión. Con los lesionados hay que respetar los tiempos de recuperación al igual que con Trilli y Aleix.