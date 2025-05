El triste regreso de Neymar: eliminado por un equipo de Segunda y 'recado' a la grada

Neymar volvió a jugar con el Santos después de más de un mes de baja por lesión, pero su regreso no pudo ayudar a su equipo, que se despidió de la Copa do Brasil en los dieciseisavos de final. El conjunto paulista cayó ante el CRB en la tanda de penaltis (5-4) tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario. El ex del PSG o Barça, entre otros equipos, acabó mandando recados a la grada.

Neymar entró en el minuto 65 de partido, sustituyendo a Bontempo. El 0-0 mandaba en el marcador del estadio Rei Pelé, mientras los aficionados paulistas confiaban en que su estrella apareciese para conseguir el billete a los octavos de la Copa.

2T/20': SUBSTITUIÇÃO



↪ Neymar Jr e Bontempo

↩ Rollheiser e Zé Rafael #CRBxSAN | 0x0 — Santos FC (@SantosFC) May 23, 2025

Su rendimiento fue un tanto discreto y el Santos cayó eliminado. Neymar marcó su penalti en la tanda, pero el equipo que logró avanzar de ronda fue el modesto CRB, equipo de la segunda división brasileña, que firmó una clasificación histórica tras el fallo del defensa Zé Ivaldo.

"¡Santos a Segunda!"

La derrota fue un golpe duro para el Santos y para el propio Neymar, quien se convirtió en el blanco de los cánticos de un sector de la afición local. Desde la grada se podían escuchar gritos de "¡Santos a Segunda!", haciendo referencia al peliagudo momento que atraviesa el equipo.

Penúltimos en la liga brasileña, el Santos encadena cuatro derrotas en sus últimos cinco duelos. Sin duda, el cuadro paulista ha sufrido sin un Neymar que, mientras ofrecía una entrevista a pie de campo tras el choque, no pudo mantener el tipo ante los hirientes comentarios que le dedicaban.

Al abandonar el campo, el futbolista de 33 años se giró hacia la grada, besó el escudo del Santos y mandó a callar a los aficionados del CRB. La situación del equipo no es buena y su futuro sigue en el aire. "No lo sé", fue su respuesta a la pregunta sobre una posible renovación de su contrato, que termina el próximo mes de julio.

Era la segunda lesión de la temporada

Neymar regresó al Santos con un contrato de seis meses después de una aventura desastrosa por Arabia Saudí, en el Al Hilal. Sin embargo, su vuelta a casa no ha sido ni mucho menos como muchos deseaban.

El abrazo de Neymar y su padre el día de su presentación en el Santos / Bruno Vaz / Santos FC

En el dique seco desde mediados de abril por unas molestias en el muslo izquierdo sufridas en un choque contra el Atlético Mineiro -la segunda lesión de la temporada- también quedó fuera de la última convocatoria con la selección de Brasil. ¿Será importante en la Canarinha con Carlo Ancelotti?